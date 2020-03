Álex Márquez remporte la première course MotoGP virtuelle

C'était une grande première ce dimanche, une course de MotoGP virtuelle opposant 10 des vrais pilotes du championnat ! Et l'on ne peut pas dire que nous avons été dépaysés dès la séance qualificative, puisque c'est Fabio Quartararo qui a signé la pole position au Mugello, devant Pecco Bagnaia et Maverick Viñales.

Une fois n'est pas coutume, c'est l'Espagnol qui a pris le meilleur envol mais catastrophe au premier virage, où il était percuté par Quartararo. Les deux pilotes ont terminé au sol et ont donc dû s'employer à remonter. Le Français l'avait dit à Canal+ samedi, "je suis rapide mais je tombe souvent", il n'a pas menti, puisqu'il est de nouveau tombé au deuxième tour, derrière les deux Suzuki d'Álex Rins et Joan Mir.

Aux avant-postes, Bagnaia a pris les commandes avant de se lancer dans une bagarre contre Álex Márquez, bataille remportée par le #73. Le pilote Repsol Honda a graduellement augmenté son avance pour finalement s'imposer devant l'Italien de chez Pramac, qui a connu une chute en fin de course. Longtemps troisième, Marc Márquez a également chuté et dû s'incliner dans les dernières boucles face au retour de Maverick Viñales, qui monte donc sur le podium, et Fabio Quartararo, quatrième.

Álex Rins et Joan Mir terminent aux sixième et septième rangs après avoir passé leur course ensemble, devant les pilotes KTM Tech3, Oliveira devant Lecuona. Clairement celui qui avait le moins d'expérience dans le monde virtuel, Aleix Espargaró a terminé en dixième et dernière position.

