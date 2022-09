Rins explique son agacement face à un commissaire de piste

Álex Rins a été impliqué dans un incident surprenant en EL2. Victime d'une chute, l'Espagnol a vite vu les commissaires de piste l'approcher et l'un d'entre eux l'a saisi par le bras afin de lui indiquer la direction à suivre pour quitter le bac à graviers, ce qui a immédiatement provoqué la colère du pilote, illustrée par la véhémence de ses gestes. En touchant sa combinaison, le commissaire a actionné l'airbag, ce qui a agacé un Rins qui a rapidement retrouvé son calme.

"J'y suis déjà retourné pour lui présenter mes excuses", a déclaré le pilote Suzuki. "J'étais très en colère parce qu'en général il y a deux types de chutes : celles où on est violemment au sol et où l'airbag s'active, et celles où il ne se déclenche pas et après lesquelles on peut repartir."

"Je suis tombé à 150 km/h, ce n'était pas une grosse chute, l'airbag ne s'est pas déclenché mais le commissaire est arrivé, il m'a touché et il s'est déployé. C'est pour ça que je lui en voulait un peu mais j'y suis retourné pour lui parler pendant la séance du Moto2."

Cet épisode a quelque peu défini la journée d'Álex Rins. Une fois de retour en piste, il a eu du mal à retrouver le bon rythme et a terminé la séance au 14e rang, ce qui l'exclut pour le moment d'une entrée en Q2. Les EL3 offriront à Rins une dernière chance d'atteindre le top 10 du classement cumulé et donc la deuxième partie des qualifications en EL3, à condition que la piste soit sèche.

"Dans l'ensemble c'était une bonne journée. Malheureusement, la chute fait que nous sommes hors [de la Q2 pour le moment]. Ça m'a un peu fait perdre en confiance pour attaquer à nouveau. Mais les EL1 et le début des EL2 n'étaient pas si mauvais."

Álex Rins

"Je suis assez content parce qu'on était assez rapides donc on verra demain si les conditions météo joueront en notre faveur et si on aura une opportunité d'entrer en Q2", a-t-il ajouté.

Rins pense également qu'il aurait pu réaliser de meilleures performances en utilisant la gomme dure plus tôt : "Les conditions étaient assez différentes au cours du premier relais en EL2. Beaucoup de pilotes avaient le dur à l'avant et j'avais le medium. J'ai eu des soucis au freinage, j'avais trop de blocages. Ce n'était peut-être pas le bon composé dans ces températures mais le rythme n'était pas mauvais, je pense que j'étais quatrième ou cinquième au classement de la séance, pas du combiné."

"Quand j'ai pris le dur, dans le premier tour rapide je me suis senti bien immédiatement, j'arrivais à bien freiner puis j'ai perdu le contrôle dans ce virage à gauche. Le pneu était peut-être un peu frais mais globalement, les sensations étaient plutôt bonnes."