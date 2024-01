Álex Rins compte se battre pour la victoire et le titre avec Yamaha

Longtemps établi chez Suzuki, avec qui il s'est classé trois fois parmi les cinq premiers du championnat et a remporté cinq Grands Prix, Álex Rins a vu sa carrière connaître des remous depuis deux ans, avec l'annonce inattendue du départ du constructeur japonais suivie de son transfert sur la Honda, puis d'un autre changement qui le voit passer sur la Yamaha cette année.

Le pilote espagnol tord cependant le coup à toute instabilité dont on pourrait le taxer. Si son départ de l'équipe LCR Honda, décidé au début de l'été dernier alors qu'il était blessé, a été comparé à celui de Marc Márquez, il rappelle qu'il n'a fait en réalité que profiter d'une opportunité apportée par Yamaha et rentrant dans les conditions permettant de ne pas appliquer l'option contractuelle dont il disposait avec Honda.

"Ce sont deux cas différents", souligne-t-il dans une interview pour Marca, en comparant son départ du clan Honda à celui de Márquez, qui a requis la rupture anticipée de son contrat avec le HRC. "Dans le cas de Marc, je ne sais pas. Je ne peux pas en parler, car je n'étais pas dans sa situation. Dans mon cas, j'avais un contrat de 1+1 [un an, plus un autre en option], mais Yamaha est arrivé et m'a fait une offre intéressante pour courir dans son équipe officielle. Il y a eu beaucoup d'agitation au sujet de Marc, c'est logique, mais je le répète, dans mon cas, la continuité était une option, je n'ai pas rompu mon contrat."

C'est néanmoins pour lui un deuxième changement en deux saisons, avec la découverte d'une nouvelle moto et d'un environnement de travail différent. "Je change d'équipe et cela entraîne le fait de travailler avec de nouvelles personnes, même si j'emmène chez Yamaha un responsable de télémétrie que j'avais chez Suzuki. Je voulais avoir près de moi des personnes de confiance pour continuer à me battre parmi l'élite. Je m'y plais beaucoup et j'espère me battre pour le championnat", annonce-t-il.

Ne craint-il pas la suprématie des Ducati, et ce d'autant plus que Yamaha n'a plus gagné depuis la mi-saison 2022 ? "C'est vrai qu'ils ont cette capacité d'avoir huit motos compétitives en piste. Ils développent une moto très rapide parce qu'ils ont sur ces machines plus de pilotes que les autres, mais Yamaha peut aussi se battre pour gagner des courses et je suis certain que ce sera différent l'année prochaine", veut-il croire.

Photo de: Yamaha Álex Rins a réalisé le test de Valence, en novembre, avec sa nouvelle équipe.

Álex Rins, qui a pour le moment passé une seule journée au guidon de la M1, assure qu'il se sent bien durant cette trêve hivernale, qu'il a "de très bonnes sensations". Il voit le bout du tunnel après des mois de galère ayant fait suite à son accident lors des essais du Grand Prix d'Italie, en juin dernier.

"Il ne faut pas oublier que la blessure n'était pas une fracture normale. Le tibia était très endommagé, avec des éclats… Mais je vais enfin mieux chaque jour, j'ai de bonnes sensations et je suis très confiant de pouvoir progresser chaque jour sur cette nouvelle moto."

Il la retrouvera le 1er février, pour débuter les essais de pré-saison, grâce aux concessions qui permettront à Yamaha de réaliser plus de tests que les marques européennes. "Avec Fabio Quartararo à mes côtés, ce sera très intéressant", anticipe-t-il. "C'est un pilote très rapide et on va former une équipe très forte. Je crois que c'est important d'avoir une équipe qui a confiance en toi et un coéquipier qui gagne."

Il sait aussi ce que le Français peut apporter à la M1 : "Je pense que pour améliorer la moto, il est plus facile d'être avec Fabio parce qu'elle est pensée pour lui… On veut avancer main dans la main sur l'aéro pour être plus rapides et plus haut classés. Je suis certain qu'il va en sortir une Yamaha compétitive."