Rins va "changer de mentalité" après l'échec de 2021

Álex Rins a vécu une saison 2021 très difficile, marquée par six chutes en 17 départs et un forfait, au GP de Catalogne, en raison d'un accident à vélo à la veille des premiers essais. Les résultats n'ont guère été plus réjouissants, avec seulement trois top 5 et un podium, alors qu'il avait gagné des courses dans les deux saisons précédentes. Le pilote Suzuki reconnaît avoir besoin d'un changement dans son approche des Grands Prix.

"L'an dernier, nous avons eu de nombreuses opportunités mais malheureusement il y a eu des chutes, peut-être parce qu'on poussait trop", a reconnu Rins au cours de la présentation de la nouvelle GSX-RR. "Pour la saison 2022, nous allons changer de mentalité, aborder les courses les unes après les autres et retrouver les sensations que nous avions il y a deux ans. Je me sens mieux préparé que jamais."

La saison 2020 de Rins a été sa meilleure en MotoGP, avec une victoire et la troisième place du championnat malgré une blessure qui lui a fait manquer une course et l'a diminué pendant plusieurs semaines. C'est peut-être à cause de cette blessure que Rins n'a pas pu rivaliser avec Joan Mir, titré cette année-là, et de son propre aveu, il s'est peut-être mis une pression trop forte en 2021.

"Cette année, je vais aborder les courses les unes après les autres", a précisé le triple vainqueur de courses en MotoGP devant les journalistes. "L'an dernier, j'ai peut-être eu des attentes un peu élevées dès le début. On a fini 2020 à la troisième place et peut-être qu'en 2021, il n'était pas réaliste de remporter le championnat. On verra course après course. C'est comme ça que je suis à l'aise sur la moto."

Plus qu'une transformation radicale de sa préparation, Álex Rins souhaite retrouver les fondamentaux qui lui avaient réussi dans les saisons précédentes : "Je travaille sur ma préparation mentale depuis 2019, ça fait plusieurs années. On a travaillé de la même façon qu'avant pour essayer d'être prêts et d'avoir de la constance."

Álex Rins

"L'objectif pour la saison est d'essayer de retrouver les sensations de 2020, il y a deux ans", a-t-il ajouté. "Je pilotais assez bien, j'avais un assez bon rythme. On va essayer de le refaire. Il faut se servir de tout le négatif de l'an dernier pour apprendre. J'ai beaucoup travaillé à la salle de sport et mentalement. On va essayer de faire un bon championnat, on doit pousser. Suzuki travaille énormément, j'ai également travaillé dur dans cette pré-saison pour être au même niveau."

Rins a besoin de se relancer pour assurer son avenir en MotoGP. Comme la pour plupart des pilotes, le contrat de l'Espagnol prend fin après la saison 2022 et il devra donc se montrer pour obtenir une prolongation ou séduire la concurrence. Rins a l'intention de prouver sa valeur dès ce week-end, dans le test de Sepang.

"C'est une saison très importante pour moi, mais je dirais que la pré-saison aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tester la moto, juste deux jours ici et trois à Mandalika, qui reviendront à deux parce que le premier jour servira à apprendre la piste."

"On doit être concentrés à 100% sur cette saison, concentrés à 100% sur la moto et avoir une approche course par course, pour avoir de bonnes sensations. Je sais que je suis assez bon sur la moto mais [...] c'est la période dans laquelle on signe de nouveaux contrats, avec Suzuki ou peut-être un autre constructeur. On doit être prêts et montrer qu'on est rapides."

Rins est ainsi déterminé à prouver que 2021 n'était qu'un incident dans sa progression vers le sommet du MotoGP : "Ça me donne une motivation supplémentaire. Cinquième [du championnat en 2018], quatrième [en 2019] puis troisième. La statistique s'est interrompue l'an dernier. On va essayer de la relancer cette année."

"En fin d'année, je serai content si je gagne le championnat ! [rires]", a résumé Rins. "C'est évident."