Malgré une chute inexplicable, Rins reste satisfait de son week-end

Álex Rins a longtemps nourri des espoirs de victoire ce dimanche, mais il quitte finalement le Portugal sans le moindre point. Resté au contact de Johann Zarco après le départ, il a un temps occupé la première place avant d'être doublé par Fabio Quartararo. Seul pilote capable de tenir le rythme du pilote Yamaha, Rins a rendu les armes sept tours avant le drapeau à damier, à la suite d'une chute.

Le pilote Suzuki peine à comprendre pourquoi il est tombé, même après s'être plongé dans les données à sa disposition : "C'est vraiment dommage parce qu'on a analysé la chute dans les données et je n'ai fait aucune erreur dans ce virage", a expliqué Rins. "Même point de freinage, même pression sur les freins..."

"C'est dur à expliquer", a-t-il ajouté, estimant que les nombreuses chutes vues en course, comme celle de Valentino Rossi, ont peut-être été causées par de mauvaises conditions de piste : "Dans le warm-up, je voyais aussi mal qu'au Qatar, il y avait beaucoup de poussière en piste ! Mais tour après tour, la trajectoire s'est améliorée. J'ai discuté avec Vale et il a dit que dans sa chute, il roulait comme dans le tour précédent. Je ne dis pas que les pneus Michelin sont très mauvais, parce que j'avais un bon rythme, j'étais au niveau de Fabio. Les conditions de piste n'étaient pas à 100%."

Fabio Quartararo s'est dit "impressionné" par les chronos réalisés par Álex Rins ce dimanche, et le #42 a même réalisé le meilleur temps de la course dans le tour précédant sa chute, mais il ne pense pas que ce rythme effréné soit à l'origine de son abandon. Quartararo a pu rouler moins vite une fois libéré de la pression de l'Espagnol et ce dernier pense qu'il aurait lui aussi dû ralentir s'il n'était pas parti à la faute.

"Je poussais derrière lui, il a montré qu'il avait un bon rythme hier et dans le warm-up. Il avait les performances et je savais qu'on n'avait pas le même rythme que lui, mais je me sentais plutôt bien en course. La chute est assez difficile à expliquer. Après la chute, il a commencé à rouler en 1'39"8, ou en 1'40 et 1'41. C'est sûr que si je n'étais pas tombé et qu'on avait continué à ce rythme, j'aurais fait les mêmes chronos que lui, parce que les pneus ont une limite, et que les dépassements ne sont pas faciles sur cette piste. Ça aurait été dur de gagner aujourd'hui, mais on a perdu 20 points très importants."

Álex Rins ne veut cependant pas que cette chute vienne effacer les bonnes choses montrées depuis vendredi, qu'il s'agisse de sa première ligne ou de sa capacité à rester au contact de Fabio Quartararo, le pilote qui a fait la plus forte impression au cours de ce week-end portugais.

"Il faut regarder devant, c'est sûr que je ne suis pas satisfait mais je reste content de la façon dont nous avons abordé le week-end", retient Rins, performant à chaque sortie en piste : "On a fait un très bon travail depuis vendredi, en entrant en Q2, en se qualifiant en première ligne. Concernant la course, je suis plutôt impressionné parce que j'ai beaucoup progressé par rapport à l'an dernier. On n'a finalement pas pu décrocher le podium, à cause de la chute. J'étais déjà à la limite. Fabio était très fort, mais j'étais du bon côté de la limite. Parfois, on est à la limite, la moto bouge, elle glisse dans tous les virages sans alerte, mais cette fois, je roulais plutôt bien. J'étais à la limite, mais je contrôlais très bien le patinage et l'usure du pneu."

Rins conserve donc le sourire malgré le podium perdu, voyant dans ses bonnes performances des signaux positifs pour la suite de la saison : "Je pense que j'ai fait une course vraiment très bonne. J'ai été au niveau de l'homme à battre, parce que depuis les EL4 hier, il était très impressionnant, sincèrement. Je n'étais pas facile, mais je roulais bien. OK, on n'a pris aucun point dans cette course, mais il reste beaucoup de courses, on n'en a fait que trois. C'est sûr que c'est dommage mais je suis plutôt content, parce que je sens que je suis fort."

