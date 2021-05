Pour la troisième course consécutive, Álex Rins manquait à l'appel à l'arrivée du Grand Prix de France, contraint à l'abandon sur chute. Le pilote espagnol cumule les bévues depuis quelques semaines, lui qui compte déjà six chutes en ce début de championnat. Dimanche, sous la pluie du Mans, il est même tombé deux fois à un quart d'heure d'écart, de quoi écorner encore un peu plus sa fierté.

Le bilan comptable, lui, est cruel, car alors qu'il avait quitté le Qatar avec deux résultats solides le plaçant cinquième du championnat, le voici à présent 12e, à 57 points du leader. "On est dans une mauvaise passe en termes de résultats, mais je me sens très fort sur la moto", promet Rins.

Et force est de constater que ses performances ont effectivement été porteuses d'espoir, car bien que qualifié lointain 15e, il était sixième à la fin du premier tour et dans le top 3 trois boucles plus tard. L'intensification de la pluie a toutefois eu raison de ces promesses d'un bon résultat qu'il aurait pu obtenir sur le sec, et ce même s'il a parfaitement maîtrisé le changement de moto. Vingt secondes après avoir quitté les stands, il était en effet dans les graviers.

Reparti en queue de peloton après avoir perdu trois minutes pour repasser par les stands changer à nouveau de moto − il ne devançait plus que Franco Morbidelli, qui comptait quatre tours de retard −, le pilote Suzuki a su afficher de bons chronos, mais en vain. Une seconde chute a définitivement signé la fin de sa course à mi-distance.

En rencontrant la presse trois quarts d'heure plus tard, c'est en toute franchise qu'Álex Rins évoquait sa spirale négative, tout en rappelant que le tableau n'est pas intégralement noir.

Comment te sentais-tu avant la course et comment te sens-tu maintenant ? Que s'est-il passé pour tes chutes ?

Franchement, c'est dommage qu'il ait plu aussi fort. [Samedi] j'ai dit à mon équipe que je me sentais plutôt bien sur le sec et que nous pouvions terminer sur le podium. Mais ensuite vous avez vu : un départ parfait, des tours parfaits au début et puis quand la pluie a commencé à tomber, nous, tous les pilotes, avons pris beaucoup de risques dans ces conditions car c'était une grosse pluie. Ensuite, je suis sorti du box [après le changement de moto]... D’habitude, pendant les essais dans ce virage, le virage 4, nous n'utilisions pas les freins et cette fois, en sortant de la voie des stands, j’ai un peu freiné avec l'avant pour tourner et j’ai perdu l'avant.

Ensuite, je suis rentré [au box] pour changer à nouveau de moto et je suis sorti avec le medium et le soft, mais le plus gros problème était d'avoir le set-up pour piste sèche sur une moto [équipée de pneus] pluie. J'ai eu un peu de mal dans les premiers tours pour chauffer les pneus, mais je sentais en général la moto trop dure sur les freins. Je veux dire qu'elle n'était pas douce, un peu agressive, et j’ai à nouveau perdu l'avant. Voilà tout pour aujourd'hui.

Penses-tu que si Davide Brivio était là, les choses chez Suzuki seraient différentes en ce moment, en termes de résultats généraux pour l’équipe ?

Je ne sais pas. Ce n’est pas une question facile, car nous avons beaucoup amélioré la moto. Je dois demander pardon à l’équipe car cette année est celle où je me sens le plus fort sur la moto. Je fais ce que je veux − à part en qualifications ! Nous avons beaucoup de mal ici au Mans, et pourtant sur le sec, nous avons été très rapides depuis le début. En EL2, j'ai manqué la Q2 de peu : j'ai fini 11e en ne montant qu'un seul un pneu au début [il en a monté un autre à la fin de la séance, mais est tombé, ndlr].

Nous avons beaucoup progressé sur la moto. C’est juste que nous faisons des erreurs stupides. Aujourd'hui, nous avons fait l’impossible : dans le premier tour j’ai passé quatre ou cinq [pilotes], j'ai récupéré dix positions dans les premiers tours, quand je suis rentré au box j’ai changé de moto super vite et j'ai récupéré une place… Et puis, encore une chute stupide. Alors, je ne sais pas.

Tu sembles avoir tendance à tomber en ce moment. Que penses-tu pouvoir faire pour endiguer cela ?

C’est vrai que je tombe beaucoup. Cette saison, je fais toutes les chutes que nous n’avons pas faites ces dernières années ! Je ne sais pas. Nous travaillons tellement dur ! Je ne sais pas quoi vous répondre parce que je me sens bien, je travaille dur à la maison avec tout mon staff. Parfois, ça arrive. Je ne sais pas.

Est-il difficile mentalement pour toi d'essayer de surmonter ces chutes et ces abandons ? Est-ce que ça te fait perdre un peu de confiance ?

C’est un peu difficile en ce moment de voir les gars de l’équipe qui n'ont pas le moral. Nous traversons un moment difficile. Trois chutes sur les trois dernières courses, ce n'est pas facile. Pour moi aussi c’est dur, mais je vais encore remettre les compteurs à zéro et j’arriverai avec la même force au Mugello. J'essaierai de me battre au Mugello, c'est tout ce que nous pouvons faire maintenant.

Avec Chloé Millois

