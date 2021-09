Álex Rins chute encore en voulant suivre les Ducati

Pour la cinquième fois en 13 départs cette année, c'est sur une chute que c'est conclue la course d'Álex Rins à Misano. Le natif de Barcelone a perdu l'avant de sa Suzuki au premier virage à cinq tours de l'arrivée. Cette dixième chute de la saison, toutes séances confondues, a entraîné un nouvel abandon et comme plusieurs fois cette année, le principal intéressé a du mal à comprendre la cause de cette erreur, même s'il reconnaît qu'il poussait sa machine dans ses retranchements.

"C'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de conclure un bon week-end, parce qu'on avait fait preuve d'un bon rythme en EL4", a déploré Rins sur le site officiel du championnat. "Mais ça arrive quand on roule à la limite sur cette trajectoire. La chute a été vraiment très similaire aux quatre que j'ai eu par le passé. J'ai vu dans les données que dans le tour précédant la chute, j'avais appliqué la même pression sur les freins, que j'avais la même trajectoire, le même angle, et cette fois, je suis passé sur la même bosse mais j'ai perdu l'avant."

Lire aussi : Valentino Rossi ému par l'acclamation du public de Misano

Rins venait pourtant de prendre la décision de réduire son rythme, après une première alerte quelques instants plus tôt : "Au tour précédent, au virage 2, je me suis fait une grosse frayeur en perdant l'avant et en relevant l'avant avec le coude", a-t-il expliqué dans sa visioconférence avec les journalistes. "À partir de là, je me suis dit 'OK Álex, essaie de rester sur la moto, de rouler en 1'33 ou dans la fenêtre haute des 1'32'."

Le pilote Suzuki réalisait pourtant une bonne course avant son erreur. Parti neuvième, Rins était huitième après le premier tour et même si Enea Bastianini l'a vite dépassé, il a pris l'avantage sur les frères Espargaró et sur Marc Márquez, puis profité d'une chute d'un autre pilote, Jorge Martín. Il occupait la cinquième place et aurait pu s'inviter dans la lutte avec Joan Mir, Marc Márquez et Jack Miller en fin d'épreuve.

"À part la chute, j'ai eu une bonne course, un bon rythme en essayant de suivre Bastianini, qui a été très bon toute la course. Quand il m'a doublé, il a freiné plus tard que moi, il a pu ralentir sa moto et après j'ai essayé de le suivre. Je pense avoir perdu beaucoup de temps dans la première partie de la course en essayant de doubler Pol [Espargaró]. Mais les sensations étaient assez bonnes. C'est juste que je n'avais rien à perdre. Je roulais à la limite et j'ai perdu l'avant."

Et Rins pense juste que le dépassement de Bastianini a pu contribuer à sa chute puisqu'il essayé de rester à son contact et de ne pas être trop distancé par Pecco Bagnaia et Jack Miller, qui n'avait pas encore dégringolé dans la hiérarchie. Le #42 en a trop fait avec une Suzuki moins performante que la Desmosedici sur le circuit de Misano.

"J'ai vu les Ducati cinq crans devant, ils sont assez bons, et cette chute est peut-être survenue parce que j'essayais de rester dans leur rythme. Joan et moi, on fait de notre mieux avec la Suzuki. Joan se bat pour le titre, je n'ai rien à perdre donc je tente un peu, pas d'être agressif mais de me rapprocher un peu plus de la limite. Donc parfois je chute."