Álex Rins espère une douleur cette fois supportable à Assen

Après quelques jours de repos supplémentaires, Álex Rins est prêt à reprendre la piste dès vendredi pour les premiers essais du Grand Prix des Pays-Bas. Opéré d'une fracture du poignet gauche le 6 juin, le pilote espagnol avait tenté de prendre part à la manche allemande le week-end dernier, mais s'était finalement vu contraint d'y renoncer après les trois premières séances d'essais libres, en proie à trop de douleur pour que sa participation soit véritablement sensée.

Rins est celui qui y a obtenu le meilleur résultat de Suzuki à Assen depuis la création du MotoGP, en l'occurrence une deuxième place en 2018. Motivé à l'idée de disputer une dernière course avant la longue pause estivale sur ce circuit qu'il apprécie tout particulièrement, il veut à nouveau évaluer ses sensations vendredi et avancer dans le week-end en se montrant à l'écoute de son état à chaque séance.

"C'était difficile pour moi de regarder le Sachsenring des coulisses", admet-il, "mais j'ai dû prendre une décision prudente et réfléchie, et faire ce qui était le mieux pour le long terme. Attendre quelques jours de plus devrait avoir permis à mon poignet de guérir un peu plus, et j'espère que cette fois la douleur sera plus supportable. Je vais demander conseil aux médecins et essayer de prendre ce week-end séance après séance. Mais il est certain que j'ai très envie de courir à Assen, c'est un endroit vraiment incroyable !"

Au-delà du sort du pilote catalan, c'est toute l'équipe Suzuki qui espère pouvoir conclure la première partie de saison sur une note positive, après le calvaire qui a été le sien depuis l'annonce par la direction du groupe de l'arrêt prochain du programme MotoGP. Les quatre courses qui se sont déroulées depuis n'ont permis de marquer des points qu'une seule fois, avec la quatrième place de Joan Mir à Barcelone.

"Je ne peux pas nier que ces quelques semaines ont été difficiles pour nous tous, mais toute l'équipe est déterminée et donne tout pour obtenir un bon résultat", assure Livio Suppo, le team manager. "Le Sachsenring n'a pas été si négatif, car Joan a trouvé des améliorations, mais il est évident que nous en voulons beaucoup plus ce week-end aux Pays-Bas. Nos deux pilotes aiment cet endroit, et notre GSX-RR semble aussi y être adaptée. Après cette course, nous passerons cinq semaines loin des pistes, alors nous voulons profiter au maximum du Grand Prix des Pays-Bas pour nous remonter le moral."

