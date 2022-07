L'exploit de Rins à Assen, pourtant à bout de force

Shinichi Sahara a loué la performance d'Álex Rins lors de la course d'Assen, qui marquait le retour du pilote espagnol à la compétition après sa fracture du poignet. Blessé à Barcelone lorsque Takaaki Nakagami l'a emmené avec lui au tapis dans un accident qui avait provoqué bien des remous, Rins avait été opéré le lendemain et n'avait pas réussi à disputer la course suivante, au Sachsenring, ayant préféré renoncer après les essais libres à cause de la douleur.

De retour en piste une semaine plus tard aux Pays-Bas, il a cette fois réussi à aller au bout du week-end et même à voir l'arrivée dans la course dans le top 10. Une performance qui prend même une dimension d'exploit si l'on considère que les 8"596 qui le séparaient du vainqueur à l'arrivée en font le troisième top 10 le plus serré qu'ait connu le MotoGP !

"Álex a été impressionnant en terminant dans le top 10, car son poignet n'est toujours pas à 100%", rappelle le directeur du projet Suzuki, admiratif de l'effort fourni. Et Rins a en effet dû serrer les dents pour aller chercher les points de sa dixième place finale, lui qui se sentait à bout de force dans les derniers tours.

"La course en général a été super dure", a-t-il admis auprès du site officiel du MotoGP. "Je suis parti neuvième et j'ai perdu beaucoup de positions. Je ne sais pas pourquoi, mais après le premier tour j'étais 16e [15e, ndlr]. Ensuite, tour après tour je n'ai eu de cesse de m'améliorer, mais à sept tours de la fin, mon bras droit était détruit, peut-être à force de compenser le bras blessé. J'ai fait de mon mieux et ça a été une dixième place."

Les places perdues au départ auraient eu de quoi faire pester le pilote espagnol s'il n'avait pas abordé cette course avec des objectifs modestes au vu de sa condition physique. Il ne s'expliquait cependant pas le fait qu'il ait pu rétrograder à ce point en l'espace d'un tour.

"Je ne sais pas si j'ai vraiment ressenti le fait d'avoir manqué les deux dernières courses au départ, mais il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange, à laquelle on n'est pas habitués. Je me suis élancé de la neuvième position et j'ai bouclé le premier tour 16e. J'ai donc perdu beaucoup de temps, et il m'a été un peu difficile de bien faire chauffer le pneu arrière", a-t-il expliqué.

"Lorsque Aleix [Espargaró] m'a dépassé [dans le huitième tour, ndlr], j'ai essayé de le suivre, mais je ne me sentais pas très confiant avec la moto. Dans les sept derniers tours je suis revenu sur Mir et Oliveira, et je suis resté là car je n'avais plus de force dans la main droite", a ajouté Rins. "C'est comme ça. On a fini la course, alors qu'on n'avait inscrit aucun point depuis Portimão. On va donc essayer de bien comprendre cette course et de revenir plus fort à Silverstone."

Ces six points sont en effet les premiers qu'il inscrit depuis le Grand Prix du Portugal, épreuve qu'il avait terminée à égalité de points avec Fabio Quartararo, déjà leader du championnat. La suite, on la connaît, une course très compliquée à Jerez, puis le coup de théâtre du retrait de Suzuki, annoncé au lendemain de cette épreuve et auquel ont fait suite trois abandons et le forfait du Sachsenring.

Aujourd'hui, Álex Rins n'est plus que neuvième du championnat, à 97 points du leader. Il va néanmoins pouvoir mettre à profit la longue pause estivale pour se remettre d'aplomb et tenter de rebondir lors de la reprise début août, sur l'une de ses pistes fétiches, celle de Silverstone. D'ici-là, on devrait également connaître son avenir, lui qui est attendu chez LCR pour la saison prochaine.

Avec Willy Zinck