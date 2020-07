Álex Rins "fier" d'avoir vaincu la douleur pour finir 10e

Il faut bien reconnaître que l'on ne donnait pas cher de la course d'Álex Rins. En grande difficulté avec son épaule meurtrie tout le week-end, le pilote Suzuki avançait séance après séance, alternant des roulages timides et des séances de soins. Et puis il était finalement au départ de la course… et même à l'arrivée, avec une épatante dixième place à la clé !

"Incroyable, incroyable !" s'est exclamé le pilote, lui-même stupéfait de sa performance. Parti 20e, il a réussi à passer Crutchlow et Rabat dès le premier tour, ainsi que Smith et Binder, retardés par l'accident du premier virage. Rins a ensuite maintenu son rang et, s'il n'a pas été en capacité de réaliser d'autres dépassements, les abandons successifs l'ont peu à peu fait grimper dans la hiérarchie.

"J'ai pris un départ raisonnable", explique-t-il. "Pendant la course, j'ai ressenti de la douleur mais c'était OK. Puis progressivement, tour après tour, j'ai eu encore plus mal, et dans les sept derniers tours, j'ai vraiment eu mal, mal d'être sur la moto."

Le pilote espagnol explique qu'il a alors dû puiser au plus profond de lui les forces nécessaires pour rallier l'arrivée de la course. "Vous savez, avec tout ce travail que nous avons fait avec le personnel médical, mon équipe, tous les gens qui m'ont encouragé, je me suis poussé jusqu'à mes limites, je n'ai pas perdu la foi, et je suis venu au bout de cette course. Je suis donc super fier de cela", assure-t-il.

"J'ai souffert dans chaque séance à cause de la douleur. C'est une douleur qui inhibe ma force. J'ai terminé grâce à la motivation qui m'est venue de l'intérieur pour dédier ce résultat à tout le monde. Je pense que c'est la course qui m'a le plus fait souffrir de ma vie. J'ai été surpris par ma capacité à endurer tout ce que j'ai enduré."

Un contrôle médical lundi

Álex Rins a ainsi marqué ses premiers points, lui qui était forfait lors de la première course du championnat. Accidenté la veille, il s'était luxé l'épaule et souffre d'une petite fracture sur la tête de l'humérus. Contrairement à Marc Márquez ou Cal Crutchlow, il n'a pas été opéré dans la semaine, mais il a rendez-vous ce lundi à Barcelone pour un contrôle de son état, notamment avec un scanner, à la suite de l'effort fourni tout au long du week-end.

"Je vais vérifier mon épaule et voir comment vont les tendons et ensuite, je commencerai ma récupération pour être mieux en arrivant à Brno, autant que possible", explique le pilote espagnol, qui ne pense pas devoir se faire opérer avant la prochaine course. "Ce qu'il y a de positif avec ma fracture c'est que la partie cassée de l'os ne bouge pas. C'est juste un peu cassé et c'est tout."

"Si je souffre toute cette saison, il est clair qu'à la fin du championnat je me ferai opérer pour tout mettre en place. J'espère que non. J'ai parlé avec Sam Lowes qui a eu un peu la même chose et il m'a dit qu'après le confinement la douleur avait disparu et maintenant il va bien, il a parfois un peu mal mais ça va."

Avec Guillaume Navarro et Carlos Guil Iglesias