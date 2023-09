Álex Rins finalement forfait au GP du Japon

Álex Rins avait annoncé que sa présence ce vendredi à Motegi avait surtout valeur de test grandeur nature, pour évaluer les douleurs provoquées par le pilotage d'une MotoGP trois mois et demi après sa fracture du tibia et du péroné de la jambe droite. Dernier des deux séances disputées ce vendredi, l'Espagnol a renoncé à disputer la suite du week-end.

"Álex Rins a été déclaré inapte en raison de la douleur qu'il a ressentie à la jambe droite lors de ses essais en piste aujourd'hui", a annoncé l'équipe LCR sur les réseaux sociaux. "Nous sommes fiers de ses efforts, merci d'avoir essayé Álex !"

L'un des deux pilotes, avec Aleix Espargaró, à avoir vaincu les Ducati le dimanche cette année a reçu le feu vert de ses médecins mardi. S'en est suivie une course contre la montre pour rejoindre Motegi, où il est arrivé à 6h00 jeudi. "Si c'est super douloureux, je sais que je suis loin de chez moi, que j'ai eu 16 heures de vol mais si c'est ça fait mal, j'arrêterai et je poursuivrai ma convalescence", prévenait-il jeudi.

Rins a bouclé 16 tours dans la matinée, se plaignant notamment de difficulté à actionner le frein arrière avec son pied droit. LCR a apporté des changements à sa machine, qui lui permettaient de "mieux contrôler" le frein selon Lucio Cecchinello, son patron, mais cela n'a pas été suffisant.

"C'était dur", a expliqué Rins. "Mais c'était également bien parce que j'ai senti de gros progrès sur la moto par rapport au mois dernier. J'ai pu faire beaucoup de tours dans la matinée, pas tant dans l'après-midi à cause de la douleur. C'est plus ou moins ce que l'on espérait : on voulait tester ma jambe, ma proprioception pour voir où jusqu'où on pouvait aller dans la douleur. J'arrête parce que la douleur est très forte donc on va poursuivre la convalescence."

"Pour moi, le plus difficile ce sont les virages à droite, prendre de l'angle, sortir de la moto et tenir la moto avec une jambe", a précisé Rins, qui "s'attendait" à la douleur : "Je dois écouter les médecins parce qu'ils m'ont autorisé à venir mais ils m'ont dit 'Si tu as très mal, arrête-toi s'il te plaît' parce que la fracture s'améliore mais ce n'est pas à 100%."

Álex Rins

Le pilote n'avait aucun médicament pour stopper la douleur, ce qui était prévu par son équipe médicale. "Il n'a pris aucun antalgique, en accord avec le Dr [Ángel] Charte [directeur médical du MotoGP", a précisé Cechinello au site officiel du championnat pendant la séance. "Ils préfèrent attendre parce qu'ils ne veulent pas que la douleur à la jambe soit masquée par des antalgiques, ils veulent voir son vrai potentiel sans."

LCR ne met "aucune pression" à Rins

Il reste maintenant à savoir si Álex Rins sera apte à rouler au GP d'Indonésie, dans deux semaines, mais le futur pilote Yamaha est déterminé à reprendre la piste dès que possible : "On essaiera encore en Indonésie. Par rapport au mois dernier, il y a de gros progrès. C'est vrai que l'Indonésie est assez proche, c'est dans deux semaines, mais j'espère avoir un peu plus de constance, faire plus de tours et on verra où on est."

Son équipe est en tout cas parée à toutes les situations, d'autant plus que Stefan Bradl, le pilote d'essais de Honda, devait dans un premier temps reprendre l'intérim à Motegi. "Je lui ai dit 'Ne ressens aucune pression, tu es tout le temps bienvenu' mais on avait déjà prévu les plans pour l'Indonésie, on avait informé Stefal Bradl qu'il devrait rouler en Indonésie", a précisé Cecchinello. "On anticipait ce qui se passerait dans deux semaines en Indonésie. On a les deux stratégies, Stefan est prêt."

Ce forfait signifie que 20 pilotes restent engagés ce week-end. Trois autres pilotes sont absents pour cause de blessure, Enea Bastianini, Álex Márquez et Luca Marini, mais seul le premier est remplacé, par Michele Pirro, tandis qu'un autre est engagé en wild-card, Cal Crutchlow.

Parmi les nombreux pilotes blessés cette saison, Álex Rins n'est pas le premier à devoir renoncer après avoir tenté un retour anticipé. Blessé à la clavicule, Bastianini a tenté de revenir au GP d'Espagne mais a aussi renoncé après les premiers essais, pour retrouver sa Ducati deux Grands Prix plus tard, en Italie. Opéré pour un arm-pump, Raúl Fernández a de son côté voulu revenir dès la course suivante, au Mans, mais a finalement déclaré forfait. Il était de retour sur l'Aprilia au Mugello, profitant de la pause de quatre semaines entre les deux courses.