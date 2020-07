Forfait confirmé pour Álex Rins au GP d'Espagne

Álex Rins devra assister en spectateur au show final de ce Grand Prix d'Espagne pourtant tant attendu. Le pilote Suzuki a officiellement été déclaré inapte pour cette journée, ce qui le contraint au forfait et au repos après s'être blessé dans une chute à grande vitesse, samedi en qualifications.

Parti à la faute au virage 11 alors qu'il tentait un ultime time attack, Rins a expliqué avoir soudain perdu l'avant de sa Suzuki et n'avoir pu se rattraper, finalement contraint de lâcher sa machine dans le bac à gravier afin d'éviter les protections de bord de piste. Il a immédiatement été évident que le pilote espagnol souffrait lorsqu'il s'est relevé et sa prise en charge par les médecins présents sur le circuit a confirmé qu'il était touché à l'épaule droite.

Des examens pratiqués à l'hôpital de Jerez ont défini l'étendue de la blessure, avec une luxation de l'épaule et une petite fracture de la tête de l'humérus, ainsi que des dégâts a priori mineurs sur les muscles et les ligaments. Rentré au circuit dans la soirée, le bras en écharpe, Álex Rins se doutait que sa participation à la course était compromise, mais le verdict devait être rendu ce matin par les médecins.

La décision est désormais tombée : Rins ne prendra pas le départ aujourd'hui à 14h. Il devait occuper la neuvième place sur la grille, qui revient à présent à Franco Morbidelli. "Álex Rins a été déclaré inapte pour le GP d'Espagne d'aujourd'hui, à la suite de sa chute et de sa blessure à l'épaule subie en Q2 hier. Ce n'est pas la façon dont nous voulions entamer la saison, mais nous savons qu'Alex reviendra en force !" a fait savoir Suzuki.

Le pilote espère à présent, grâce aux soins qui lui seront prodigués, pouvoir retrouver la piste le week-end prochain pour le deuxième Grand Prix organisé à Jerez, mais de plus amples informations en ce sens devront être communiquées selon l'évolution de sa situation.