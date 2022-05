Álex Rins furieux contre Nakagami et les commissaires

Qualifié en 21e position en raisons de conditions de piste qui ne lui ont particulièrement pas convenu, Álex Rins se savait capable de faire une bonne course, ayant eu un bon rythme tout au long du Grand Prix d'Italie. S'il est parvenu à gagner huit places en neuf tours, sa course s'en est arrêté là en raison d'une chute, qui est survenue un tour après celle de son coéquipier Joan Mir.

On aurait pu penser à une erreur du pilote Suzuki, l'action n'ayant pas été montrée à l'écran, mais celui-ci est arrivé passablement énervé à son debriefing, expliquant que c'est un contact avec Takaaki Nakagami, resté agressif sur la trajectoire extérieure quand Rins l'a attaqué, qui avait provoqué sa chute, de façon très violente.

"Je suis très énervé et très déçu", a-t-il lâché. "J'ai vu la vidéo et ce qu'a fait Taka n'a aucun sens. Honnêtement je ne comprends pas bien l'action. Dans le tour précédent, entre les virages 10 et 11, je suis passé dans la chicane et il a résisté, du coup j'ai été plus agressif au tour suivant et j'ai joué avec les freins pour passer et il a élargi dans le virage. Il est resté là, a ouvert les gaz comme un malade et on s'est touchés."

"Si vous demandez aux autres gars, ils vous diront que c'est l'un des pilotes les plus dangereux de la grille en termes de dépassements. Par chance je vais bien, aucun pilote ne m'a percuté car ça aurait pu être très dur."

De nature plutôt calme, Rins était particulièrement remonté contre le Japonais, mais aussi contre la direction de course, dont il ne comprend pas le manque de réaction.

"Je ne comprends pas la décision des commissaires qui ont considéré que je n'étais pas devant lui et qui ne l'ont pas pénalisé", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas encore parlé à Taka mais c'est sûr qu'il faut en parler à la Commission de sécurité parce que, clairement, les commissaires ne font pas les bons choix."

"J'ai été parler à Freddie Spencer et en tant qu'ancien pilote il a fait de nombreux dépassements. Il n'y a pas de règle qui dit que lorsqu'on se fait doubler on doit couper les gaz mais c'est un code entre pilotes. Zarco a fait le même dépassement sur Bezzecchi et il n'y a pas eu de problèmes. Je ne comprends pas Taka, c'était super dangereux. On est en MotoGP, on ne pilote pas comme ça."

Takaaki Nakagami

Interrogé sur l'incident, Takaaki Nakagami a pour sa part eu la même version que les commissaires et a considéré que ce n'était qu'un fait de course. "Ce sont les courses. Le tour d'avant il est venu à l'intérieur exactement au même virage et j'ai fermé la porte pour garder ma place. Au tour suivant il a essayé à nouveau mais j'étais devant lui. Selon moi, c'est lui qui m'a percuté, j'étais devant. Je ne peux rien faire. Je fais ma course, je ne peux pas le laisser passer. Ce sont les courses, je ne sais pas quoi dire. C'était juste. Bien sûr, je suis désolé pour lui qu'il ait chuté et qu'il n'ait marqué aucun point, mais c’est un fait de course", a-t-il déclaré au site officiel.

Plutôt fairplay face aux critiques de l'Espagnol, il a répondu "merci" dans un sourire aux attaques sur son style agressif qui lui ont été rapportées. "Ce sont les courses, tout le monde veut battre tout le monde. Bien sûr, sans piloter de façon irrespectueuse, il faut du respect. Malheureusement on s'est touchés et il a chuté. Si j'étais à sa place, je dirais probablement la même chose. Surtout qu’il joue le championnat et qu’il n’a marqué aucun point pour la [troisième] fois consécutive. Je comprends mais je ne changerai pas mon style", a-t-il ajouté.

Trois résultats consécutifs sans points

Álex Rins

Ce résultat blanc vient s'ajouter à l'arrivé hors des points de Jerez et à l'abandon du Mans pour Rins, qui vit une période compliquée avec le retrait de Suzuki en fin d'année. Toutefois, il se refuse à qualifier son week-end de désastre et entend bien redresser la barre avec son équipe chez lui, à Barcelone.

"On a fait de bons essais, on avait une bonne vitesse. À cause des conditions qu'on a eues en qualifications j'ai été lent et ça a nui à toute ma course mais on doit montrer qu'on a le niveau pour être là", a-t-il affirmé. "C'est sûr que ce sont trois abandons consécutifs et ce n'est jamais bon, ni pour trouver une équipe l'année prochaine ni pour me battre pour le titre."

"On se donne à 100% en piste. Lors du debriefing d'après course j'ai dit à l'équipe qu'ils doivent regarder les chronos, on est là, on peut se battre. On doit inverser la tendance et arriver très motivés à Montmeló."