Álex Rins et Joan Mir "bien préparés" avec Suzuki

Avec des températures de piste à Jerez montées jusqu'à 58°C selon Michelin à l'occasion des tests organisés en amont de ce week-end inaugural de la saison 2020, les pilotes du plateau MotoGP ont connu des conditions de piste tout de même fort différentes de celles rencontrées habituellement en avril ou mai, avec près d'une vingtaine de degrés de plus au mercure !

Dès lors, observer le rythme solide du team Suzuki sur les nouvelles montures Michelin s'est avéré rassurant pour Álex Rins, dont les espoirs de venir se mêler à la lutte pour la victoire en Andalousie sont grands.

Le système de démarrage pas encore optimal ?

Des conditions proches de celles "de la Malaisie", compare même le pilote Suzuki, qui dit "se sentir solide". "Il est certain que la course sera difficile, mais nous sommes prêts", assure celui qui explique ne compter que sur un unique changement sur sa moto depuis le début du confinement. Il n'y a en effet pas d'introduction majeure sur la monture japonaise depuis la pause forcée : elle en comptait déjà bien assez comme cela.

"La seule est le système de départ… pour les départs !" badine Rins. "Sincèrement, je l'ai essayé après le drapeau à damier sur la première et la seconde séance, mais je n'ai pas pu coller l'avant par terre alors j'essaierai encore vendredi !"

"La journée [de tests de mercredi] a été assez bonne et je suis heureux d'être de retour sur la moto. Par ces conditions difficiles, je me sens fort. Nous sommes bien. Nous avons fait de petits changements de réglages sur la moto car comme vous le savez, nous n'avons pas la même moto que l'an dernier ici à Jerez et avons un peu modifié le moteur et le châssis. Je suis plutôt bien. Je me sens prêt !"

Il semble que la Suzuki soit particulièrement à l'aise avec la nouvelle carcasse de pneu arrière proposée par Michelin. Néanmoins, l'auteur du quatrième chrono des tests estime que le gain constaté en Andalousie est moindre par rapport à celui observé au Qatar, en février.

"Le nouveau pneu était assez bon au Qatar et a très bien fonctionné. L'avantage constaté au Qatar était supérieur à celui observé ici car les températures étaient différentes. Je pense que le tendre est assez bon à avant comme à l'arrière", indique celui qui s'attend à "une course difficile" face à Yamaha et Honda.

"Nous étions proches des autres pilotes, dans la même seconde. Débutons le week-end de course et voyons… C'est assez différent en tests car on peut mettre un pneu neuf, suivre quelqu'un, alors voyons en course. Je me sens préparé et je me donnerai à 100%, tout comme Suzuki. Ils ont travaillé très dur pendant cette pré-saison."

Partir devant

Quant au principal rival pour la victoire de dimanche, il n'est pas encore tout à fait identifié. "On verra. Ça pourrait être Viñales, Quartararo, Márquez… tout le monde, sur des courses avec un circuit court comme ici ! On verra. Il est certain qu'il est très important de bien se qualifier, dans les premières positions de la grille, sans personne devant soi."

C'est également l'enthousiasme qui prévaut du côté de son équipier Joan Mir. Auteur du cinquième chrono de la séance de tests de l'après-midi, le jeune Espagnol s'est classé à la neuvième position globale sur la feuille des temps de la journée.

"C'était incroyablement bon de revenir sur ma moto", se réjouit-il. "Tout donne le sentiment d'être très fluide et rapide, et je suis vraiment heureux de la manière dont les choses se sont déroulées. Nous avons beaucoup progressé et savons quoi faire pour nous montrer rapides. Mon rythme est globalement bon et je crois qu'il s'agit des conditions les plus chaudes jamais rencontrées, ce qui a rendra les choses très difficiles pour tout le monde, particulièrement dimanche."

L'an dernier, sur la dernière partie de la saison, Suzuki avait de l'aveu de Rins "un peu manqué de régularité". "Cette année, on a trouvé quelque chose et j'ai travaillé très dur pendant l'hiver pour progresser et être plus régulier. Je vais me battre pour être au sommet aussi souvent que possible", promet-il.