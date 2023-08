Álex Rins pense mériter le guidon Yamaha : "Je ne pouvais pas refuser"

Bien que grand absent du Grand Prix disputé à Silverstone le week-end dernier, le nom d'Álex Rins était sur toutes les lèvres. Le paddock commençait tout juste à prendre forme sur le circuit anglais lorsque Yamaha a annoncé ce qui est le premier transfert de taille en vue de la saison 2024, avec le recrutement de l'Espagnol en remplacement de Franco Morbidelli.

Dans une interview accordée à DAZN, en Espagne, Álex Rins est revenu sur son choix de quitter le clan Honda, qu'il n'a pourtant rejoint que cette année. Après le départ inattendu de Suzuki, annoncé au printemps 2022, il avait trouvé refuge dans l'équipe satellite du HRC, le team LCR, mais disposant d'un contrat avec l'usine il espérait y bénéficier d'un traitement identique à celui de Marc Márquez et de son ancien coéquipier, Joan Mir. C'est en comprenant que ce ne serait pas le cas que Rins a voulu tenter de trouver un autre guidon très rapidement.

"Après tellement de jours difficiles, ça a été incroyable d'annoncer que j'allais rejoindre Yamaha. Je suis très heureux", a expliqué le pilote espagnol, blessé depuis deux mois. "Après le départ de Suzuki, on était perdus, on a frappé à toutes les portes et l'une d'elles a été Yamaha. À ce moment-là, ils nous avaient dit que ça ne pouvait pas se faire, car ils avaient déjà Morbidelli et Quartararo."

"Au final, on était donc allés chez Honda et cette année, vu comment les choses se passaient, la position dans laquelle j'étais… On a essayé à nouveau pour voir si on aurait de la chance. Et ça a marché."

Álex Rins a vite déchanté chez Honda.

"Je suis vraiment impatient", a poursuivi Álex Rins, qui ne pouvait rompre son contrat de deux ans avec Honda qu'à condition d'avoir une offre de la part d'une équipe d'usine. "C'est un projet dans une équipe officielle, c'est ce que je recherchais, et je suis excité. Mais cette saison, je vais la terminer avec le même enthousiasme que celui que j'avais au début."

L'Espagnol, vainqueur de son troisième Grand Prix avec Honda, à Austin, ne cache pas avoir souffert du manque de soutien du constructeur, ne se sentant pas assez impliqué dans le développement de la RC213V.

"Ce qui m'a le plus pesé, c'est ce que j'ai vu course après course. Au final, Honda, le HRC, a préféré donner ses nouvelles pièces à essayer à l'équipe officielle et moi, qui ai le sentiment d'être un pilote compétitif… J'aurais aimé qu'ils me soutiennent plus", a-t-il admis.

Honda a préféré donner ses nouvelles pièces à essayer à l'équipe officielle. J'aurais aimé qu'ils me soutiennent plus. Álex Rins

"La Honda n'est pas une mauvaise moto", a ajouté Rins. "Je crois que les autres marques, surtout les marques européennes, ont fait deux pas en avant et Honda seulement un petit. Pour décrocher la victoire à Austin, on a roulé très vite. Il faut progresser, c'est vrai, mais elle n'est pas si mal. La chute [au Mugello], ça a été ma faute, pas celle de l'électronique ou du traction control de la Honda."

"Je suis désolé parce que ma relation avec Lucio Cecchinello est géniale, je n'avais jamais eu ça avec aucun autre chef d'équipe et il y a dans le box d'incroyables bonnes ondes. Je me suis demandé si je devais le faire ou pas, mais je ne pouvais pas refuser. Quand je l'ai dit à Lucio, j'étais assez mal, c'était un coup dur, mais il m'a dit qu'il comprenait parfaitement. C'est une opportunité unique, c'est une équipe d'usine et je crois que c'est quelque chose que je mérite."