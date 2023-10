Álex Rins : "Il est certain que j'aurais pû avoir le guidon de Márquez"

Venu en Indonésie pour tenter à nouveau de faire son retour sur l'ensemble d'un week-end de Grand Prix après une tentative avortée au Japon, Álex Rins s'est présenté d'humeur affable devant le petit groupe de journalistes qui l'attendait dans le lieu dédié aux points presse à la veille des premiers essais.

Celui qui se remet toujours de ses fractures de la jambe a été déclaré médicalement apte à s'aligner en piste à Mandalika et estimera au fil des séances s'il se trouve en mesure de pousser jusqu'à une participation aux courses. Quoi qu'il en soit, l'Espagnol était heureux de prendre part, ce jeudi, à des conversations tournant notamment autour du départ de Marc Márquez de chez Honda, constructeur que Rins quitte aussi, vers Ducati.

Álex, qu'a donné le contrôle médical dont tu t'es tout juste acquitté ?

Le contrôle… J'étais déjà [jugé] apte à Motegi, et je suis de nouveau apte ici. J'avais décidé de ne pas courir [à Motegi] et il y a eu quelques contrôles supplémentaires, mais honnêtement, je me sens bien mieux. À Motegi, le samedi, nous avons fait un traitement au centre de ma jambe [sic] ; il semble que l'inflammation sur la partie extérieure de la jambe est désormais réduite. Le problème était que je sentais que lorsque l'os se consolidait, cela formait un pic qui irritait le muscle et cette extrémité frottait. On a fait un traitement et maintenant, l'inflammation a réduit, c'est moins douloureux et au moins je peux marcher sans aide ! On verra, le focus sur ce Grand Prix est le même qu'à Motegi : on va commencer et décider après la première séance, puis la deuxième, voir comment ça se passe.

Si Marco Bezzecchi reçoit lui aussi l'aval à son arrivée demain, la grille sera complète pour la première fois depuis Portimão. C'est fou…

Ce que j'en pense, c'est que tout le monde court à 110% et maintenant, avec une course de plus, c'est encore plus exigeant. Il est normal que si l'on pousse plus, on fasse plus d'erreurs ou qu'il y ait plus de chutes. Je suis content pour le championnat, pour les pilotes, que tout le monde soit là et courre.

Tu t'attendais à ça ?

Tout d'abord, je ne m'attendais pas à manquer plus de dix courses comme je l'ai fait… Honnêtement, non, je ne m'attendais pas à toutes ces chutes sur l'année, mais nous sommes [toujours] là pour piloter, c'est chouette. À part les mauvais moments des chutes et des convalescences, je suis content que nous soyons tous là.

Lire aussi : Les blessures ont entraîné 74 forfaits depuis le début de la saison

Álex Rins espère cette fois pouvoir aller au bout du week-end.

Auras-tu besoin encore d'une intervention après la saison ?

Théoriquement, non : ils font des injections d'anti-inflammatoires et ça fait que le pic [osseux] va réduire. Je dois vérifier ça avec le thérapeute plus tard, mais au final, ce dont ma jambe a besoin c'est de temps, car c'était une grosse blessure. Mon plan original était de revenir en Malaisie [le week-end du 3 novembre, ndlr], mais après le contrôle à Madrid il y a deux semaines, j'ai dit : "OK essayons !" Le docteur a dit que c'était OK mais qu'il fallait prendre en considération la douleur et elle a été trop forte à Motegi : j'ai décidé de stopper. Essayons à nouveau ici ! Mais le plan, à la base, c'était la Malaisie ! [rires]

Qu'as-tu fait comme plan d'entrainement ? Physio, pilotage ?

Non, pas d'entraînement à moto. Que de la physio : j'ai utilisé pas mal de machines pour consolider l'os, travailler les nerfs, car j'ai de l'hypersensibilité au pied… Donc j'ai fait tout ça et j'ai passé du temps avec ma famille, ce qui est peut-être la meilleure thérapie !

S'il prend cette décision, c'est pour une raison, donc il faut respecter cette décision. Il est certain que j'espère que Marc [Márquez] gagnera encore. Álex Rins

Es-tu surpris par le départ de Marc Márquez de Honda ?

Vous êtes surpris, vous ?

Vraiment pas…

Ah non ?! Pourquoi ? Je pensais que tout le monde était surpris ! [rires] Je suis surpris, car après Misano, il a fait beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux, et pour cette raison, j'ai pensé qu'il s'amusait et qu'il jouait un peu avec nous. Pourtant, après son podium à Motegi, il a annoncé son départ de chez Honda, en ayant toujours une année de contrat. Wow, j'étais assez impressionné !

Mais s'il prend cette décision, c'est pour une raison, donc il faut respecter cette décision. Il est certain que j'espère que Marc gagnera encore. C'est un pilote très rapide et je pense que s'il prend cette décision, c'est qu'il n'arrive pas à obtenir ce feeling de la victoire avec Honda.

Vous devez espérer qu'il annonce quelque chose ici ! [l'interview se déroulait quelques instants avant l'officialisation de Gresini, ndlr] Vous avez tout de prêt dans le site internet et vous êtes prêts à cliquer pour envoyer ! [rires]

Tu as choisi Yamaha, mais tu aurais pu être au guidon de la Repsol Honda l'an prochain…

C'est certain. Il est certain que j'aurais pu avoir son guidon l'an prochain, mais lorsque j'ai décidé d'aller chez un autre constructeur l'année prochaine, je n'avais pas cette opportunité. J'ai dû prendre des décisions et à ce moment-là, j'avais la possibilité de continuer avec LCR mais aussi de passer à une équipe d'usine. À cette date-là, c'était tout ce que j'avais sur la table. Je ne sais honnêtement pas ce que j'aurais fait si j'avais eu les deux possibilités, mais à ce moment-là, j'avais [l'offre] Yamaha.

Le communiqué de presse vient d'arriver…

Mais qu'est-ce que tu fais ? Cours, clique ! [rires]