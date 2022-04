Rins ne pense pas être numéro 1 chez Suzuki

Après cinq Grands Prix en cette saison 2022 de MotoGP, Álex Rins est dans une situation presque idéale au classement général. Le pilote Suzuki est en effet à égalité de points avec le leader du championnat Fabio Quartararo, chacun ayant 69 unités à son actif, le représentant de Yamaha bénéficiant toutefois de sa victoire à Portimão quand Rins, lui, n'est pas encore monté sur la plus haute marche du podium.

Ce n'est pas faute de belles performances : après une troisième position en Argentine et une deuxième au Circuit des Amériques, l'Espagnol de 26 ans est remonté du 23e au quatrième rang lors de la course portugaise, avec notamment un gain de 13 places dans les cinq premiers virages.

"C'est sûr que ce n'était pas si facile de récupérer toutes ces places", admet l'intéressé. "Nous avons la chance que j'aie pris la trajectoire extérieure et que j'aie pu récupérer beaucoup de positions ainsi. J'ai aussi pris un risque, car habituellement, certains pilotes sortent un peu large du premier virage, mais nous avons eu la chance que personne ne sorte large. Cela m'a permis de conserver ma trajectoire et d'arriver dans le virage suivant en relâchant légèrement les freins et en récupérant de bonnes places."

"Cela me met bien en confiance. Désormais, nous sommes à Jerez, une piste que j'apprécie énormément. L'an dernier, nous avons eu une petite chute au virage 6, puis j'ai fait toute la course avec un seul aileron. Le rythme n'était pas si mauvais. On verra ce que nous réserve Jerez ce week-end, nous allons essayer de faire pareil que le week-end dernier."

Álex Rins (Suzuki) en piste à Portimão

Ce résultat a placé Rins quatre places et 23 points devant son coéquipier Joan Mir ; pour autant, il n'y a d'après lui pas forcément lieu de hiérarchiser les deux pilotes au sein de l'équipe.

"Je pense que Suzuki n'est pas un constructeur qui a un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2", estime Rins. "J'essaie de travailler au mieux de mon côté, Joan travaille aussi de son côté, et en l'occurrence, Suzuki essaie d'apporter la même chose pour les deux pilotes. Je me rappelle l'an dernier, Suzuki a apporté un seul nouveau châssis, et évidemment cela avait du sens que le premier pilote au classement l'utilise en premier. Je ne pense pas être le premier ou le second pilote. L'approche est la même avec moi qu'avec Joan."

"Bien sûr, il est important de battre son coéquipier. En tant que pilote, on veut toujours battre son coéquipier. Mais comme je l'ai dit, Suzuki n'a pas de numéro 1 ou de numéro 2."

Rins a en tout cas été désigné par le Champion du monde en titre, Fabio Quartararo, comme son principal rival dans la course au sacre, bien que le classement général soit actuellement très serré après ces cinq Grands Prix : le top 4 se tient en huit points seulement, avec Aleix Espargaró et Enea Bastianini en embuscade. Johann Zarco et Joan Mir peuvent eux aussi prendre la tête du classement dès ce week-end en cas de circonstances favorables.

"C'est sûr que ça fait plaisir qu'un Champion du monde pense à moi pour le titre", sourit Rins. "Nous allons nous donner à 100%. Nous n'avons fait que cinq courses, et c'est le championnat le plus long de l'Histoire en MotoGP. On verra. J'espère que dans la dernière phase de ce championnat, nous serons encore dans la bataille."

