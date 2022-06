La participation d'Álex Rins sera réévaluée après les EL3

Victime d'une fracture du poignet gauche il y a 12 jours à Barcelone, Álex Rins a repris la piste ce vendredi pour les premiers essais du Grand Prix d'Allemagne. Toute la journée, le pilote Suzuki a cherché à évaluer sa condition physique et sa capacité à disputer cette course, qui dimanche imposera d'enchaîner 30 tours sur une piste particulièrement courte et ne laissant que peu de temps pour respirer.

La première conclusion est que l'effort requis dès aujourd'hui est plus douloureux qu'il ne l'avait anticipé, particulièrement dans les plus gros freinages que sont le Waterfall, le dernier virage mais aussi le premier, où il est parti à la faute en EL1. Pour boucler les 32 tours qui figurent à son compteur au cumul des deux séances du jour, il a dû s'adapter, ne parvenant pas à enchaîner plus de huit boucles.

"C'est douloureux. C'est plus douloureux que ce à quoi je m'attendais, sincèrement", a-t-il admis à l'issue de la journée. "J'ai un peu souffert en EL1. Je me suis dit qu'en EL2 mon poignet se serait un peu échauffé et que je pourrais faire mieux, mais j'ai plus souffert en EL2 qu'en EL1. C'était peut-être dû à des températures plus élevées ou au fait que les chronos étaient plus rapides."

Plus rapide, le pilote Suzuki l'a en effet été puisqu'il s'est un temps hissé à la troisième place durant cette séance de l'après-midi pour finalement hériter d'une 11e place tout à fait honorable. La performance qu'il a pu livrer dans l'ensemble le fait d'ailleurs douter, puisqu'il s'est vu compétitif : "À la sortie des virages 3, 4, 5, 6 ou 7 je prends autant d'angle que Joan [Mir] et il y a même des virages dans lesquels je suis plus rapide que lui, ou bien je suis un tout petit peu plus lent mais globalement ça va. Dans le secteur 2 je suis troisième parmi tous les pilotes."

En revanche, sa capacité à enchaîner 30 tours reste très incertaine, et particulièrement avec la gomme la plus dure qui semble être le choix évident pour dimanche. "Ce n'est pas une douleur constante : j'ai très mal pendant trois virages, puis ça diminue et il y a des hauts et des bas", a-t-il expliqué. "On verra demain. Cet après-midi, avec le pneu le plus dur j'ai souffert plus parce qu'il n'y avait pas de grip à l'arrière. J'avais du mal à faire chauffer le pneu et il y avait beaucoup de mouvements, je perdais l'arrière, or ça n'aide pas mon poignet. Alors je suis rentré et on a mis le pneu medium, qui offre un peu plus de grip, et on a fait la séance comme ça."

Sur les conseils de son team manager, Livio Suppo, peu convaincu par la pertinence de cet effort, Rins pourrait décider de renoncer et de se donner une semaine de repos supplémentaire avant le prochain Grand Prix, aux Pays-Bas. Il se laisse toutefois jusqu'à la troisième séance pour évaluer son état et prendre une décision.

"On verra comment va se passer la nuit et comment je me sentirai en EL3. Avec Livio et les membres de Suzuki, on décidera demain après les EL3 si je continue ou pas parce que je pense qu'à l'heure actuelle ce serait un petit peu dur pour moi de faire l'intégralité de la course", a-t-il concédé.

Takaaki Nakagami a lui aussi repris la piste aujourd'hui et a géré un certain inconfort dans le pilotage et des douleurs à l'épaule consécutives de cette même grosse chute à Barcelone, sans avoir eu besoin de recourir à une aide médicamenteuse au contraire du pilote Suzuki. Quant à Jorge Martín, opéré au lendemain de la course de Barcelone pour une tout autre raison, il s'est lui aussi passé d'antidouleurs aujourd'hui et se réserve la possibilité d'y recourir pour la suite du week-end.