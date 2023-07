Rins raconte son accident et une journée entière à pleurer de douleur

Son accident du 10 juin a porté un brusque coup d'arrêt à la saison d'Álex Rins, à tel point que deux mois plus tard, il s'apprête à vivre un nouveau Grand Prix depuis son canapé. Bien que son avenir risque d'y être discuté alors qu'il négocie avec Yamaha, il ne sera pas en mesure de se joindre à ses adversaires pour la reprise du championnat à Silverstone la semaine prochaine.

Pour patienter, son équipe, le team LCR Honda, publie une série de courtes vidéos montrant le pilote espagnol dans son quotidien. L'occasion d'en savoir plus sur la manière dont il a vécu cet accident, survenu lors du sprint du GP d'Italie, et les semaines qui ont suivi.

"Ce qui s'est passé, c'est que j'avais Aleix [Espargaró] devant moi", raconte Álex Rins en se remémorant cette course et le virage où sa Honda l'a envoyé dans le décor. "Ma vitesse dans le virage était un peu plus élevée que dans le tour précédent, j'ai ouvert les gaz de façon un peu plus agressive et j'ai été catapulté… avec la malchance d'atterrir sur les genoux."

C'est en fait près de la cheville droite que Rins a pris le plus gros choc. Il s'est procuré deux fractures au tibia et deux autres au péroné, en bas de la jambe, et il a dû subir deux opérations. La première a servi à stabiliser la jambe avec un fixateur externe, mais il a fallu attendre une dizaine de jours que l'inflammation se résorbe pour que l'intervention principale puisse être réalisée, à Madrid.

"Ça a été assez dur. Les premiers temps, j'ai passé de nombreux jours à l'hôpital, j'ai passé des heures allongé dans un lit à ne rien faire", se souvient-il, décrivant le moment le plus difficile de ces journées de souffrance : "Le moment le plus dur, je l'ai connu trois heures après l'opération. J'avais eu une épidurale et, trois heures après l'opération, la mauvaise jambe s'est réveillée, celle qui avait été opérée, alors que l'autre dormait. Et j'ai eu très mal. J'ai pleuré de douleur toute la journée."

"Le moment où on commence à entrevoir la lumière, c'est quand on rentre à la maison, qu'on est avec ses proches, qu'on commence à reprendre une vie normale", ajoute-t-il. "On se sent nerveux quand on sait qu'on va partir [de l'hôpital], on veut que ce jour arrive. La dernière nuit à Madrid, quand je savais qu'il ne manquait que quelques heures, je n'ai pas dormi à cause de l'excitation."

Une fois à la maison, son quotidien a été impacté. "Ils m'ont dit d'utiliser un fauteuil roulant pour éviter l'inflammation", explique l'Espagnol, qui l'utilisait encore un peu lors de son mariage le week-end dernier.

Aujourd'hui, Álex Rins a retrouvé le sourire, et pas uniquement car il s'est marié il y a quelques jours. Il a pu reprendre les exercices et prépare son retour, bien qu'aucune date n'ait pu être fixée pour le moment. "Franchement, je ne m'arrête jamais. Le matin, je suis à la salle et ensuite je fais des soins avec le Super Inductive System", explique-t-il. "Le mot été n'existe pas pour moi. Pour moi, l'été, c'est la plage, la déconnexion, faire du trial, du buggy… Mais avec la jambe comme ça, je n'ai pas d'été !"

Après les nombreuses blessures qui ont émaillé le peloton MotoGP durant la première partie du championnat, Álex Rins est le seul à avoir été annoncé forfait pour Silverstone à ce stade. On attend le retour de Marc Márquez, de Joan Mir et, vraisemblablement, de Pol Espargaró qui s'est blessé dès le premier Grand Prix en mars.