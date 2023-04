Une victoire marquante pour un Álex Rins parfait sur la Honda à Austin

Álex Rins ne jouissait pas de la cote la plus élevée à l'heure d'entamer le Grand Prix des Amériques, troisième manche de la saison MotoGP. Certes, il savait déjà ce que remporter cette épreuve signifiait, mais en l'absence du maître des lieux Marc Márquez, c'est plus sur le groupe Ducati, déjà victorieux il y a un an sur ces terres, que se portaient les paris. Et ce à plus forte raison que Pecco Bagnaia était poussé par l'envie de se racheter après être tombé en Argentine alors qu'il occupait la deuxième place.

Samedi, lors de la course sprint, le champion en titre avait atteint son but, en écrasant cette dizaine de tours qu'il avait enchaînés avec aisance. Mais la hargne de son plus proche poursuivant n'avait échappé à personne : Álex Rins s'était offert une superbe médaille d'argent, annonciatrice de la suite.

Car dimanche après-midi, au départ des 20 tours de la course principale, les deux hommes ont d'abord livré le même spectacle que samedi, en se battant pour prendre la tête dans les premiers kilomètres. À nouveau, c'est Bagnaia qui a eu le dessus, et on pensait alors l'affaire entendue. Sauf que, cette fois, la Ducati #1 n'a pas dépassé le septième tour. Comme en Argentine, il y a deux semaines, l'Italien est tombé, provoquant la stupéfaction de son stand.

Dans le même temps, cet abandon entraînait une joie incommensurable dans un box voisin, celui du team LCR dont le patron rappelait pudiquement en début de week-end à quel point il avait profondément besoin d'un bon résultat rapidement après les rudes années de COVID-19 et d'errance technique de Honda.

"Ça n'a pas été facile, parce que Pecco a affiché un très bon rythme", raconte Álex Rins au micro du site officiel du MotoGP. "J'essayais de réduire mon retard dans les secteurs 1 et 2 − en prenant un peu de risques, franchement − mais il a ensuite fait une petite erreur. Après sa chute, j'ai essayé de rester pleinement concentré. Je me suis retrouvé premier, sans personne devant moi, et je me suis dit 'Wow, allez ! Il faut le faire !' J'ai respiré à fond et j'ai continué."

"Après sa chute, je me suis vu devant et je me suis un peu déconcentré pendant un tour et demi, les autres se sont rapprochés. Mais ensuite, j'ai essayé de ne pas commettre d'erreurs, de rouler par moi-même, comme je sais le faire. Je suis content parce que ça n'a pas été facile", se félicite le pilote espagnol, qui a vite réagi au léger rapprochement de ses poursuivants et a filé vers la victoire.

La fin de la disette pour Honda et LCR

Et voilà Álex Rins désormais détenteur d'une sixième victoire dans la catégorie MotoGP, la troisième qu'il décroche en à peine six manches. Il confirme par ailleurs à quel point le COTA lui convient, lui qui y a gagné en Moto3, en Moto2, puis en MotoGP avec Suzuki et maintenant avec Honda.

Il ne lui aura donc fallu que trois Grands Prix pour trouver le chemin du succès avec le HRC, à qui il apporte un soulagement de taille, 539 jours après la victoire précédente. Alors que la marque a tellement été dépendante de Marc Márquez dernièrement, il est le premier autre pilote à gagner avec la RC213V depuis Cal Crutchlow au GP d'Argentine 2018.

C'est la sixième victoire MotoGP d'Álex Rins, la troisième en six courses

C'est aussi à cette épreuve de Termas, il y a cinq ans, qu'il faut remonter pour trouver la trace de la dernière victoire de LCR. D'autre part, la structure monégasque n'avait plus visité le podium depuis le Grand Prix d'Australie 2019, peu avant le départ de Crutchlow. Voilà donc une série noire qui prend fin, avec un beau chiffre, car il s'agit du 100e podium de l'équipe créée par Lucio Cecchinello en 1996.

"C'est génial ! Cet hiver, quand j'étais dans les ateliers de LCR Honda, Lucio m'a montré une vidéo dans son musée et il m'a dit 'On a 99 podiums dans le team'. Je lui ai répondu 'Merci pour la pression !' [rires] Mais on y est arrivé. Je suis super content de cette victoire. On a fait un très bon week-end, dès vendredi en entrant directement en Q2. On s'est qualifié en deuxième position, on a terminé à la deuxième place de la course sprint et aujourd'hui on gagne."

"C'est le 100e podium de LCR, une équipe qui le mérite totalement. Quand je suis arrivé dans l'équipe, ils m'ont accueilli à bras ouverts", se réjouit Rins, heureux de partager avec son nouveau team cette journée si spéciale.

Lui qui regrettait il y a encore trois jours le peu de considération que Honda lui témoignait, au point d'obliger son patron d'équipe à désamorcer toute polémique, c'est totalement remotivé qu'il a quitté le Texas. "Je suis très fier parce qu'on a fait du super boulot pendant tout le week-end. C'est notre troisième course et je suis content parce que je suis en train de créer ma base et ça marche plutôt bien. Ce week-end, on a encore progressé, comme en Argentine et même un peu plus. Petit à petit, on y arrive."

Pas question pour autant de considérer que tout est acquis : Rins s'attend à devoir reprendre le travail de fond sur sa RC213V dès la prochaine manche, sur une piste qui ne gommera pas ses difficultés comme a pu le faire le COTA. "Il faut qu'on aborde les prochaines courses avec la même mentalité, en gardant les pieds sur terre. Et en repartant de zéro parce que [ce seront des pistes] nouvelles pour moi avec la Honda, alors il faut qu'on crée notre base et qu'on continue à progresser." Le chemin est encore long, mais Álex Rins le reprend avec un large sourire sur le visage !