Puig certain que Márquez aurait joué le podium sans sa chute

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a duré moins de dix virages pour Marc Márquez. L'octuple Champion du monde a eu un premier contact avec Jorge Martín à Stowe et il s'est accroché une seconde fois avec le pilote Pramac à la chicane suivante, provoquant leurs deux abandons. Márquez a immédiatement reconnu sa responsabilité et il est allé à la rencontre de son compatriote dans le paddock de Silverstone pour lui présenter ses excuses.

Cette chute était déjà la 16e de l'année pour l'homme fort de Honda, plus que tout autre pilote en MotoGP alors qu'il a manqué les deux premières manches de la saison à Doha. Márquez était déjà tombé deux fois dans le week-end, à très haute vitesse en EL1, si bien que de la terre est entrée dans son œil et qu'un passage à l'hôpital a été nécessaire pour le nettoyer, puis sans gravité dans le warm-up.

Libéré de sa gêne à l'œil le jour de la course, Márquez avait le potentiel pour jouer le podium selon son patron : "On a vu un Márquez plus fort dans les dernières manches", a souligné Alberto Puig, le team manager de l'équipe Honda factory, dans une interview accordée à Repsol. "Malheureusement, Marc a mal jugé le dépassement sur Martín, ce n'était pas son intention mais ils ont eu un contact dans le premier tour et cela a entraîné une chute. Nous sommes désolés pour Martín et son équipe. C'est la course, ça peut arriver dans un premier tour quand les pilotes sont réunis. C'est dommage parce que Marc aurait pu se battre pour le podium, peut-être pas pour la victoire, mais évidemment pour le podium."

Comme le souligne Alberto Puig, Marc Márquez a été plus performant depuis que la deuxième partie de la saison a débuté. Toutes les étoiles s'étaient alignées lors du succès du Catalan au Sachsenring, un circuit qui sollicitait peu son bras droit amoindri et où une averse lui avait permis de creuser l'écart sur ses rivaux.

Au GP d'Autriche, Márquez s'est battu dans le groupe de tête sur une piste aux caractéristiques opposées, où sept des dix virages sont sur la droite, et il était également dans le bon rythme à Silverstone, même si sa chute ne lui a pas permis de montrer de quoi il était capable. Le #93 est donc satisfait de ses performances en Grande-Bretagne et espère confirmer au GP d'Aragón, où il reste sur une série de quatre succès.

"Dans le pilotage, je me sentais bien ce week-end", a confirmé Márquez à nos confrères de BT Sport. "C'était un bon week-end au niveau des sensations sur la moto. J'ai pu être performant et les chronos sont venus. C'était bien. Maintenant on va en Aragón. On verra si on pourra faire des progrès supplémentaires. Un bon week-end mais je retiens surtout mon erreur. Je n'aime pas ce genre d'erreurs et j'en ai fait une."