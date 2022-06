Un ancien ingénieur de Ferrari va aider Yamaha sur son moteur

Après l'annonce de sa prolongation chez Yamaha pour deux saisons supplémentaires, Fabio Quartararo a expliqué sa décision en mettant en avant le recrutement de plusieurs ingénieurs au sein du département moteur, afin d'enfin trouver le gain de puissance qu'il réclame sans cesse. Et alors que les entreprises japonaises ont la réputation d'être réfractaires au changement et aux aides venant de l'extérieur, Yamaha s'est visiblement fait violence en recrutant un ingénieur européen de pointe.

Selon la Gazzetta dello Sport, le constructeur a recruté Luca Marmorini dans un rôle de consultant. L'ingénieur italien a été le directeur technique moteur de Toyota en F1 de 1999 à 2009, puis de Ferrari de 2009 à 2014, après avoir déjà travaillé pour la Scuderia durant les années 1990. Il a par la suite été consultant auprès d'Aston Martin, qui envisageait de concevoir son propre moteur en F1, avant le rachat par Lawrence Stroll qui a vu le constructeur donner son nom à Racing Point.

Luca Marmorini a déjà une expérience du MotoGP puisque Massimo Rivola, qui l'avait côtoyé chez Ferrari, lui avait demandé de contribuer au développement du V4 d'Aprilia, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs moteurs de la grille. Chez Yamaha, il devra travailler sur une technologie différente puisque le constructeur d'Iwata utilise un quatre cylindre en lignes.

Luca Marmorini et Stefano Domenicali, alors patron de Ferrari, en 2012

Ce recrutement démontre en tout cas la volonté de Yamaha de combler enfin une faiblesse historique, ce qui réjouit Quartararo. "Beaucoup d'ingénieurs arrivent dans le département moteur", a déclaré le Champion du monde jeudi, percevant un véritable déclic en interne : "Depuis deux ou trois ans, ils se concentrés d'un domaine à l'autre et maintenant ils savent où ils doivent progresser, et c'est clairement la puissance. Je suis très heureux parce qu'ils ont vraiment compris qu'il fallait corriger ce qui nous fait défaut et je crois au projet. C'est pour ça qu'on a pris la décision il y a quelques semaines, et je pense que c'était la bonne."

Quartararo a précisé que les recrues étaient déjà arrivées dans les bureaux d'Iwata, ce qui laisse penser que le moteur pourrait évoluer la saison prochaine. Le règlement ne permet pas à Yamaha de faire évoluer son quatre cylindres en ligne en cours de saison, ce privilège étant réservé aux marques disposant de concessions techniques.