Andrea Dovizioso, un atout pour le développement de Yamaha ?

Les premiers essais de la Yamaha 2022, en novembre dernier, n'avaient pas été accueillis par un enthousiasme très démonstratif chez les pilotes, particulièrement Fabio Quartararo, alors en demande de sérieuses avancées de la part du constructeur après une fin de saison dominée par Ducati. Deux mois ont passé et les titulaires s'apprêtent à reprendre la piste ce week-end, avec cette fois une machine peaufinée tout au long de la trêve hivernale.

Lui-même en quête d'un package affûté avant de pouvoir aller chercher la limite, Andrea Dovizioso jouera un rôle important dans le développement qui sera possible sur la M1 pendant ces essais de pré-saison, puis pendant le championnat. Avec ses 20 ans d'expérience en Grand Prix et notamment la place de leader qu'il a longuement occupée chez Ducati, il est vu comme un atout par le clan Yamaha et par son équipe, RNF.

"Les pilotes les plus jeunes ont bien sûr leurs forces, mais Andrea a l'expérience de la Ducati et c'est très important pour les Japonais de comprendre dans quels domaines ils ont besoin de travailler et de comparer le style de pilotage d'Andrea avec ce que font Franco [Morbidelli] et Fabio, car ils sont plus jeunes que lui", explique Wilco Zeelenberg, team manager. "Mais jusqu'ici il semble que tout ce qu'Andrea dit correspond à ce que recherchent les jeunes. C'est assez typique : quand on cherche à faire des chronos, les pilotes veulent normalement avoir plus de vitesse de pointe et un meilleur grip, c'est assez commun."

Décrit comme un pilote perfectionniste, Dovizioso est aussi vu comme ayant une véritable compréhension de la manière dont peut avancer le développement d'une moto. "Il comprend clairement quand quelque chose est possible et quand quelque chose ne peut pas être réglé pour le moment. C'est bien sûr important pour nos Japonais et aussi pour Ramon [Forcada] afin de comprendre s'il sera possible d'améliorer la moto pour la manche suivante ou celle d'après", souligne le responsable néerlandais, qui voit l'association de deux fins techniciens dans le stand. "Ramon est quelqu'un d'expérimenté, il a travaillé avec des pilotes difficiles par le passé. Les champions ne sont pas des personnes faciles et je dirais qu'Andrea est un perfectionniste, mais ce n'est pas un gars avec qui il est difficile de s'entendre."

Andrea Dovizioso

Contrairement à son coéquipier, Darryn Binder, Andrea Dovizioso va entamer la saison avec une machine de cette année. S'il part sur un pied d'égalité avec Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, qu'en sera-t-il de leur matériel au fur et à mesure que la saison avancera ? Si la direction technique de Yamaha a pu être frileuse par le passé à l'idée de fournir à son équipe satellite ses meilleures évolutions, Wilco Zeelenberg ne craint pas de traitement différent du pilote RNF cette année.

"Nous recevons bien sûr la spec et le matériel de 2022 de la part de Yamaha pour Andrea et nous serons en mesure de rester au même niveau que les pilotes d'usine. Comme cela a été notre cas par le passé, certaines pièces seront directement copiées. Si elles ont été testées correctement et qu'elles sont clairement meilleures, nous les aurons directement. En revanche, si certaines pièces ont besoin de plus de temps pour faire plus [de tests] − par exemple pour des bras oscillants, des châssis, ou d'autres grosses pièces [...] −, alors cela prend un peu plus de temps."

"Quand de nouvelles pièces arrivent, Andrea est aussi dans le line-up pour les essayer. Quant à savoir quand on les reçoit officiellement pour un week-end de course, c'est toujours un point d'interrogation, mais ça l'est pour tous les pilotes car parfois on teste des pièces qui plaisent à l'un et pas à l'autre, et cela dépend aussi un peu du style de pilotage et des sensations."

Une fois passée la phase d'essais de pré-saison, il ne faut toutefois pas s'attendre à pouvoir travailler sur de grosses évolutions, car en dépit de la fin du gel né de la crise sanitaire, le développement restera très limité par le règlement.

"Pendant une saison, le développement est difficile. Les moteurs sont gelés à partir du moment où ça commence, au Qatar, et le feedback qu'apportent les pilotes aide pour le développement, mais surtout pour les années suivantes", rappelle Wilco Zeelenberg. "En revanche, du côté de l'électronique, le développement ne cesse bien sûr jamais. Et sur le châssis, le bras oscillant et la rigidité, c'est très difficile à faire à la mi-saison. Il faut donc faire très attention, bien planifier et structurer les choses, par exemple quand on a un test le lundi. Mais pendant un week-end de course, on ne fait normalement jamais cela."