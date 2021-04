Andrea Dovizioso a commencé son test avec Aprilia

Cette journée marquait un rendez-vous important en MotoGP, bien qu'organisé en dehors du cadre officiel, puisqu'Andrea Dovizioso débutait en effet un test de trois jours avec Aprilia, une séance organisée à Jerez.

Le pilote italien, sans guidon en MotoGP cette saison, a accepté l'offre du constructeur de Noale afin de réaliser une séance de découverte de la RS-GP, dont la version 2021 a donné lors des essais de pré-saison puis des deux premiers Grands Prix du championnat des signes très prometteurs.

Aprilia a fait circuler en cette fin de journée quelques photos de Dovizioso au guidon de la RS-GP. Dans l'attente de commentaires officiels du pilote qui pourraient intervenir à l'issue de ces trois jours, il faudra pour le moment se contenter de ces images, la réserve la plus totale perdurant quant au déroulement de ces essais. La piste, réservée par Honda pour ses propres tests privés, n'a pas été ouverte à des photographes extérieurs.

À l'instar de ce qui se fait souvent lors des tests hivernaux lorsque des questions contractuelles empêchent d'afficher un lien prématuré entre un pilote et certaines marques, Dovizioso pilotait aujourd'hui une moto à la livrée noire, semblable à ses cuirs, n'affichant que les logos d'Aprilia. On remarque toutefois à la place du numéro du pilote, qui n'est pas arboré sur la machine, un cheval blanc et un cheval noir entremêlés, symbole auquel est attaché le pilote italien.

Dovizioso n'était plus monté sur une MotoGP depuis le Grand Prix du Portugal qui, en novembre dernier, marquait la fin de la saison 2020 et plus globalement le terme de 19 saisons dans le championnat pour le pilote. Après huit ans passés sur la Ducati, il a désormais trois jours pour découvrir l'Aprilia et tenter de s'adapter à son caractère, et c'est probablement avec une volonté de monter en puissance au fil des jours qu'il se projette sur cette séance dans sa globalité, sans s'arrêter sur la pertinence relative des chronos.

Du côté d'Aprilia, on attendait avec impatience d'entendre le point de vue du triple vice-Champion du monde, dans l'espoir que son regard neuf puisse aider le constructeur italien à franchir le dernier cap qui le rapprocherait des cinq autres marques engagées en MotoGP, qui toutes ont connu la victoire.

Sans avoir pour le moment annoncé d'engagement quelconque au-delà de ces trois jours de piste, le pilote comme la marque ont décidé de laisser la porte ouverte à un partenariat formalisé et plus durable pour les mois à venir. Si cette séance se passe bien, il n'est pas exclu d'imaginer qu'Andrea Dovizioso puisse officiellement devenir pilote d'essais de Noale, voire préparer un retour à la compétition avec la marque.