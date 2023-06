Andrea Dovizioso intronisé parmi les Légendes MotoGP

Le retour du MotoGP au Mugello a donné lieu à une célébration exceptionnelle, celle d'un des top pilotes de ces dernières années, Andrea Dovizioso. Quelques mois après son départ des Grands Prix, le triple vice-Champion du monde MotoGP a fait son entrée parmi les Légendes du championnat.

Ce Hall of Fame du MotoGP compte 36 autres noms, parmi lesquels Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Wayne Rainey, Mick Doohan ou encore Mike Hailwood pour ne citer qu'eux. Un 38e pilote rejoindra ce groupe dès la semaine prochaine, à savoir l'Allemand Hans-Georg Anscheidt, triple Champion du monde 50cc, de 1966 à 1968.

Andrea Dovizioso a remporté le championnat 125cc en 2004 et a été vice-Champion du monde en 250cc en 2006 et 2007. Il a ensuite couru 15 ans dans la catégorie MotoGP, remportant 15 victoires et se classant trois fois à la deuxième place du championnat derrière Marc Márquez.

Il a reçu sa médaille ce jeudi au Mugello des mains de Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, qui a tenu à rappeler le rôle majeur qu'il a pu jouer en s'impliquant dans le championnat tout au long de sa carrière.

"Tu es un grand pilote, mais une personne encore meilleure", a déclaré le responsable espagnol à l'Italien. "Notre relation a toujours été fantastique. Tu nous as dit beaucoup de choses et ta présence à la Commission de sécurité a été quelque chose d'important pour nous, et je veux aussi te remercier pour cela. Ta présence a toujours été d'une grande aide. Tu as pu nous donner beaucoup d'idées, et la seule chose que je peux dire, c'est que c'est un grand honneur pour moi de t'introniser au Hall of Fame. Merci, Andrea."

"Presque gêné" de recevoir un tel honneur, Andrea Dovizioso n'a pas réussi à véritablement masquer son émotion. "Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'écouter ce que Carmelo a dit. Je suis très fier", a-t-il déclaré. "Il y a les résultats − tout le monde veut gagner −, mais au final, quand on revient et qu'on entend quelque chose comme ça, on peut être fier. Je suis très heureux de la relation que nous avons eue pendant cette longue période."

"Et je suis tellement heureux d'être de retour aujourd'hui au Mugello, un endroit spécial pour les pilotes italiens, et de devenir une Légende MotoGP. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et je suis très heureux d'être aux côtés de ces noms, c'est quelque chose de fou."

Andrea Dovizioso nommé Légende MotoGP, avec Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports