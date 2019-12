Andrea Dovizioso sort de trois années consécutives où il a terminé au championnat derrière Marc Marquez, au rang de vice-champion du monde. Bien que l'écart avec l'Espagnol ait été conséquent en 2019, le pilote italien a réalisé la meilleure année de sa carrière en MotoGP, en rapportant 269 points.

Dans une interview accordée à Forlì Today, le pilote italien a parlé de sa relation avec sa ville natale : "J'essaie d'y retourner le plus souvent possible. Mais quand je suis à Forlì, j'essaie de passer du temps avec mes amis et de me reposer. Je suis toujours en voyage et dans ces cas-là vous avez le plaisir de rentrer à la maison et ma maison c'est Forlì".

Andrea Dovizioso a également essayé d'analyser la saison qui vient de se conclure : "Quand on n'arrive pas à la première place, c'est qu'il manque toujours quelque chose. Je termine deuxième depuis trois ans et c'est un excellent résultat. Il est à mon avis erroné de voir les choses de façon négative. Je suis très heureux d'avoir obtenu ces résultats avec Ducati. Nous avons été compétitifs ensemble, mais nous avons trouvé Marc Marquez sur notre chemin et tout le monde a du mal à l'affronter. Mais nous n'abandonnons pas, nous essayons de toutes les manières".

Dovizioso a également parlé de ses fans : "J'ai eu beaucoup de soutien ces deux dernières années et j'en suis heureux. Le seul problème est que les fans ont la mémoire courte. Ils vous poussent beaucoup, mais si les choses ne se passent pas comme ils l'espèrent, ils commencent à ne voir que les côtés négatifs sans comprendre pourquoi. La relation avec les fans est toujours compliquée car ils ne savent pas tout."

Enfin, le pilote Ducati a parlé des bonnes résolutions pour la saison prochaine et a conclu : "Après trois ans, l'objectif est la victoire au Championnat du Monde. Nous savons que ce sera compliqué. En plus de Marc, il y a les pilotes Yamaha et aussi les pilotes Suzuki. Je pense que les fans vont s'amuser l'année prochaine car il y aura beaucoup de concurrents pour le titre. J'espère que ce sera moi et Ducati qui les ferons s'amuser le plus."