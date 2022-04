Andrea Iannone devient coach de pilotes amateurs pour Aprilia

Contrôlé positif à la drostanolone à la fin de l'année 2019, Andrea Iannone est suspendu par l'Agence mondiale antidopage jusqu'en décembre 2023. Le pilote italien a cependant toujours affiché sa volonté de reprendre la compétition quand la suspension prendra fin et Aprilia, dont il portait les couleurs au moment de voir sa carrière brutalement interrompue, lui a maintenu sa confiance.

Le constructeur italien va ainsi intégrer Iannone à un événement nommé Aprilia Pro Experience, programmé le 8 mai prochain, au cours duquel des pilotes amateurs recevront les conseils de professionnels. Max Biaggi, ancien rival de Valentino Rossi et titré à cinq reprises avec Aprilia en 250cc et en WorldSBK, et Lorenzo Savadori, pilote d'essais de la marque en MotoGP et titulaire la saison passée, joueront eux aussi ce rôle de "super coachs" dans cet événement.

Sur le circuit de Misano, Iannone et ses deux compatriotes encadreront chacun quatre participants pour leur prodiguer leurs conseils, leur enseigner les meilleures trajectoires et les accompagner en piste pour quatre séances de 20 minutes avec des Aprilia RSV4 Factory. Aleix Espargaró et Maverick Viñales participeront également à la journée, afin de livrer leurs conseils et partager leur expérience du MotoGP.

Avec cet événement, Aprilia montre que les liens avec Andrea Iannone sont toujours présents, même si l'Italien entretient un rapport ambivalent avec le milieu de la moto. L'an dernier, il confiait au Corriere della Sera que les Grands Prix diffusés à la télévision "[rouvraient] une blessure qui ne guérira probablement jamais" tout en affichant une volonté de reprendre la compétition en 2024, après la fin de la sanction : "Je retrouverai ma vie, la vie de pilote. Sinon j'aurais déjà monté d'autres activités, comme une école par exemple. Plus le temps passe et plus j'ai le désir de me remettre en jeu. Je veux laisser ouverte la porte d'un retour."

Durant l'essentiel de l'année 2020, Aprilia a attendu une décision du Tribunal Arbitral du Sport pour savoir si la suspension de Iannone serait maintenue, avant qu'il soit finalement débouté en appel. Bradley Smith et Lorenzo Savadori, les pilotes d'essais de la marque, ont assuré l'intérim jusqu'à ce que Maverick Viñales soit recruté l'été dernier.

Lire aussi : Andrea Iannone "désorienté" par sa suspension du jour au lendemain