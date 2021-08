Ángel Nieto, champion éternel aux chiffres étourdissants

Considéré comme le père de la course moto en Espagne, Ángel Nieto a trouvé la mort il y a quatre ans jour pour jour, laissant derrière lui des statistiques qui témoigneront longtemps de sa stupéfiante carrière. Un seul autre pilote au monde, en l'occurrence Giacomo Agostini, a remporté plus de titres que lui en Grand Prix.

Né le 25 janvier 1947, Ángel Nieto s'est initié très tôt à la moto et a d'abord été assistant mécanicien dans un garage avant de pouvoir toucher à la compétition. Arrivé dans le Championnat du monde en 1964, à 17 ans, il a été le premier pilote espagnol à y être titré en 1969, d'abord en 50cc. Engagé dans plusieurs catégories comme le voulaient les habitudes de l'époque, il a cumulé les sacres pour atteindre le chiffre extraordinaire de 13 couronnes mondiales. Lui qui aimait parler de 12+1, il en a fait sa marque de fabrique.

Le palmarès d'Ángel Nieto

1965 Première victoire dans le championnat d'Espagne 125cc

1967 Champion d'Espagne 50cc et 125cc et premier podium en Championnat du monde

1968 Champion d'Espagne 125cc

1969 Premières victoires en Championnat du monde, Champion du monde 50cc (Derbi) et Champion d'Espagne 250cc

1970 Champion du monde 50cc (Derbi), Champion d'Espagne 50cc

1971 Champion d'Espagne 50cc, 125cc et 250cc et Champion du monde 125cc (Derbi)

1972 Champion d'Espagne 50cc, 125cc et 250cc, Champion du monde 50cc (Derbi) et 125cc (Derbi)

1973 Champion d'Espagne 125cc et 250cc

1974 Champion d'Espagne 125cc et 250cc

1975 Champion d'Espagne 125cc et 250cc et Champion du monde 50cc (Kriedler)

1976 Champion d'Espagne 50cc et 125cc et Champion du monde 50cc (Bultaco)

1977 Champion d'Espagne 125cc et Champion du monde 50cc (Bultaco)

1978 Champion d'Espagne 125cc

1979 Champion du monde 125cc (Minarelli)

1980 Champion d'Espagne 250cc

1981 Champion d'Espagne 250cc et Champion du monde 125cc (Minarelli)

1982 Champion du monde 125cc (Garelli)

1983 Champion du monde 125cc (Garelli)

1984 Champion du monde 125cc (Garelli)

1985 Dernière victoire mondiale au GP France 80cc

1986 Dernière course au Superprestigio

Les statistiques d'Ángel Nieto en Grand Prix

Titres mondiaux : sept en 125cc et six en 50cc

Vice-champion du monde : trois fois en 125cc et une fois en 50cc

Victoires : 62 en 125cc, une en 80cc et 27 en 50cc

Podiums : 85 en 125cc, deux en 80cc et 52 en 50cc

Ángel Nieto en photos

Angel Nieto, Derbi 1 / 11 Photo de: Nationaal Archief Netherlands Angel Nieto, Derbi 2 / 11 Photo de: Nationaal Archief Netherlands Angel Nieto et Jan de Vries 3 / 11 Photo de: Nationaal Archief Netherlands Angel Nieto et Jan de Vries 4 / 11 Photo de: Nationaal Archief Netherlands Angel Nieto (Bultaco) et Eugenio Lazzarini (Kreidler) 5 / 11 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Angel Nieto et Valentino Rossi 6 / 11 Photo de: Yamaha Motor Racing Angel Nieto et Valentino Rossi 7 / 11 Photo de: Yamaha Motor Racing Marc Márquez et Ángel Nieto 8 / 11 Angel Nieto 9 / 11 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Angel Nieto et Giacomo Agostini 10 / 11 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Angel Nieto 11 / 11 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images