Aprilia annonce la date de sa présentation

Aprilia était la dernière équipe MotoGP à ne pas avoir officiellement communiqué de date pour la présentation de sa saison 2021. Dans un contexte très difficile, avec la mort la semaine dernière de Fausto Gresini, dirigeant du team sur lequel s'appuie le constructeur italien, c'est finalement ce mercredi que le rendez-vous a été confirmé.

La présentation se déroulera demain, jeudi 4 mars, à 14h30 heure française. Elle sera organisée depuis Doha, où le paddock se réunit actuellement en vue des premiers essais de pré-saison. Dès vendredi, les pilotes essayeurs et les rookies de la catégorie MotoGP seront en piste pour le début officiel des tests, puis ils seront rejoints samedi et dimanche par l'ensemble des titulaires.

Aprilia profitera de la présence de son staff et de ses pilotes sur le circuit de Losail pour lever le voile sur la dernière version de sa RS-GP. Dernier constructeur à bénéficier des concessions du règlement technique, Noale a pu apporter de profondes modifications à une machine qui avait déjà subi une véritable révolution la saison dernière.

Entièrement repensée, elle s'articulait autour d'un moteur en V à 90° et affichait des solutions aéro radicalement nouvelles par rapport à sa devancière. Les performances ont d'emblée convaincu les pilotes, cependant le potentiel n'a pas été véritablement exploité durant le bref championnat né de la crise sanitaire, notamment car le manque de fiabilité du jeune moteur a conduit à opter pour une approche prudente en réduisant sa puissance, ce à quoi les aléas de la course sont venus s'ajouter pour mener à un bilan moins brillant qu'espéré.

La nouvelle version de la RS-GP a été aperçue en piste mi-février à Jerez, afin que soient expérimentées les nouvelles solutions techniques pensées pour cette saison. Il est attendu qu'Aprilia se dote d'un moteur plus léger et d'un package aéro inédit que les pilotes utiliseraient à partir du second Grand Prix de la saison, lorsque le gel actuel sera levé.

Rappelons par ailleurs que l'équipe italienne n'a pas encore officiellement confirmé son deuxième pilote. Si Aleix Espargaró n'est pas inquiété, Lorenzo Savadori et Bradley Smith doivent être évalués lors des tests avant que soit annoncé lequel d'entre eux est nommé titulaire et lequel devra s'en tenir au rôle de pilote d'essais. C'est toutefois bien l'Italien qui figure sur la liste officielle des inscrits...

Après la présentation d'Aprilia jeudi, Suzuki sera la dernière équipe a organiser ce traditionnel rendez-vous de début d'année, samedi matin, également depuis Losail.

