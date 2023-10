Aprilia bouillante : Aleix Espargaró a craint pour sa vie

Après un abandon d'Aleix Espargaró en raison d'une moto "bouillante" en Inde et d'un souci sur le moteur peut-être causé par la chaleur en Indonésie, les températures extrêmes sont un problème récurent pour les pilotes Aprilia, au point de faire tester à la marque un tube de refroidissement sur le carénage lors de récents événements.

Le GP de Thaïlande de dimanche, remporté par Jorge Martín, s'est déroulé par une chaleur étouffante, Espargaró franchissant le drapeau à damier en cinquième position. Il a plus tard été rétrogradé à la neuvième place après avoir été pénalisé de trois secondes en vertu de l’application des nouvelles règles sur la pression des pneus.

Après la course, Espargaró ne manquait pas de faire savoir qu’il avait ressenti une certaine "panique" dans les derniers tours alors qu'il avait du mal à respirer, du fait de la chaleur générée par sa monture. Des propos à prendre particulièrement au sérieux, tandis que coéquipier Maverick Viñales a abandonné de la course en raison de la chaleur de sa propre Aprilia…

"Oui, c'était une course difficile", soufflait-il à l'arrivée, visiblement éprouvé. "Sincèrement, je ne pouvais pas respirer. C'était la course la plus difficile de ma vie. Dans les trois derniers tours, je paniquais parce que j'essayais de respirer et je n'y arrivais pas ! J'étais donc très, très inquiet. Oui, quand je suis entré dans les stands, j'ai cru que j'allais mourir, je n'arrivais pas à respirer."

"Cela a été une course vraiment difficile pour moi, pour me concentrer. La course d'aujourd'hui est un bon exemple de mon championnat. Nous sommes en cinquième position côté pilotes et les quatre pilotes qui ont terminé devant moi ont été plus rapides cette année et ils ont de meilleures motos que la mienne, c'est certain. Donc, pour moi, la course d'aujourd'hui est un pur exemple de mon championnat."

"La pire course de ma carrière"

Espargaró, qui a qualifié le GP de Thaïlande 2023 de "pire course de [sa] carrière", a ajouté : "[C'était] toute la chaleur de la moto, du châssis, du moteur, tout, ça vient du milieu – comme le réservoir d'essence – et ça va dans les poumons. Et nous ne pouvions plus respirer. Maverick [Viñales] a arrêté la course à cause de cela, il ne pouvait plus respirer."

"Il est donc rentré aux stands et Raúl [Fernández] m'a dit qu'au milieu de la course il ne pouvait plus respirer. Il a donc décidé de casser le rythme et de perdre dix secondes dans la dernière partie de la course…"

Plus préoccupant, Espargaró explique que l’équipe ne sait pas pourquoi l'Aprilia dégage la chaleur extrême en question.

"Ils essaient des choses, mais pour l'instant rien ne fonctionne", a-t-il confessé. "Nous avons essayé un tube [pour l'air frais] pendant le warm-up et cela ne donne rien. Je ne sais pas pourquoi la moto génère cette température, c'est fou ! Maverick vient de Yamaha, Raúl vient de KTM : j'ai parlé avec eux et ils m'ont dit qu'ils ne ressentaient pas la chaleur les saisons dernières. C'est donc très étrange."