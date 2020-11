Aprilia choisira entre Savadori et Smith à la fin des tests

Après l'apparition du nom de Lorenzo Savadori sur la liste des engagés en MotoGP pour la saison prochaine, Aprilia a confirmé que le pilote italien, qui a fait ses débuts en cette fin de saison, ferait bien partie de ses effectifs en 2021. Le constructeur officialise toutefois également Bradley Smith, indiquant qu'il serait précisé dans un deuxième temps lequel des deux pilotes serait titulaire et lequel s'occuperait du programme de tests.

Cela met un terme aux spéculations portant sur le possible recrutement d'un nouveau pilote, alors que de nombreux noms ont été associés à l'équipe italienne ces dernières semaines, après le verdict dans l'affaire Andrea Iannone. Aprilia rappelle à l'occasion de cette annonce à quel point les démêlés de son ancien pilote ont pu mettre l'équipe en difficulté dans la constitution de son line-up pour la saison prochaine, ayant dû attendre le 10 novembre avant de connaître le sort de son pilote, finalement suspendu quatre ans pour dopage. "Le fait d'avoir été forcés de renoncer à Andrea Iannone, et surtout les délais très longs de son affaire ont gravement pénalisé Aprilia Racing, dont la seule 'faute' a été de rester fidèle à son pilote et d'avoir fait confiance à des délais raisonnables pour la conclusion de la procédure", souligne l'équipe italienne dans un communiqué de presse.

Depuis le verdict du TAS dans cette affaire, Aprilia a évalué le recrutement de pilotes expérimentés tel Chaz Davies, mais surtout d'étoiles montantes actuellement engagées en Moto2. Les noms les plus en vue ont été ceux de Marco Bezzecchi, Joe Roberts et Fabio Di Giannantonio. Toutefois, aucun de ces recrutements n'a pu aboutir malgré des efforts qui auront encore occupé Massimo Rivola durant le dernier Grand Prix.

"Il ne fait pas de secret que nous avons offert une opportunité à trois jeunes pilotes car nous estimions que notre projet pouvait s'avérer très intéressant pour de jeunes talents, mais ils ne se sont pas sentis encore prêts à faire le grand saut, et dans le même temps les équipes avec lesquelles ils sont engagés pour la saison 2021 ont préféré les conserver. Nous en prenons acte, en respectant leur décision", explique le PDG d'Aprilia Racing.

"Nous préférons continuer avec nos pilotes, plutôt que choisir des solutions encore possibles mais qui ne nous convainquent pas pleinement", poursuit Massimo Rivola. "Même dans les conditions difficiles de cette saison, particulièrement pénalisantes pour un projet qui débute, la moto a énormément progressé et elle a significativement réduit son retard sur les meilleurs, aussi bien en course qu'en essais, et ce sur pratiquement tous les circuits."

"Aleix [Espargaró] a bouclé la saison en progrès et hier, en course, il a roulé dans les temps des meilleurs. Lorenzo aussi a affiché des progrès importants en trois courses à peine, et nous savons que nous pouvons compter sur le professionnalisme et l'expérience de Bradley. Aleix sera bien évidemment notre pilote de pointe ; quant au second pilote, et donc au rôle de pilote d'essais, ils seront décidés au terme du programme de tests hivernaux", ajoute le responsable italien.

En affirmant à présent sa volonté de renouveler sa confiance aux trois pilotes qui ont été à l'œuvre cette année, Aprilia dit vouloir se tourner vers une saison 2021 qui s'annonce "déterminante et préparera au quinquennat suivant lors duquel Aprilia se pose comme objectif d'avoir plus de motos en piste et de pouvoir mener une politique de recherche et de valorisation de pilotes". Comprendre par là que le constructeur de Borgo Panigale confirme sa volonté d'aligner une équipe satellite en 2022, lorsque le plateau MotoGP s'ouvrira à la possibilité de porter la grille à 24 inscrits et à un renouvellement des accords entre équipes et constructeurs. Actuellement, la marque de Borgo Panigale s'appuie sur la gestion logistique offerte par le team Gresini, mais elle souhaite aligner dans deux ans une équipe officielle à part entière, tandis que la structure de Fausto Gresini entend, elle, évaluer à nouveau la possibilité de redevenir un team satellite classique.

L'annonce de ce lundi met par ailleurs un terme aux spéculations portant sur un possible recrutement de Jorge Lorenzo au poste de pilote d'essais, une hypothèse évoquée par le pilote espagnol lui-même lorsqu'il a senti Yamaha se détourner de lui.