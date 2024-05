Les Aprilia dans le coup malgré de petites difficultés

Les pilotes Aprilia ne sont pas ceux qui ont réalisé les meilleurs chronos ce vendredi au Mans, mais ils ont très optimistes pour la suite du week-end. Maverick Viñales a pris la quatrième place dans la séance de l'après-midi, à 0"269 du leader Jorge Martín, malgré une moto qui ne lui donnait pas des sensations idéales.

"Un très bon début de week-end, beaucoup de données pour apprendre, comprendre et améliorer la moto", a résumé l'Espagnol. "Les sensations n'étaient pas fantastiques sur l'avant mais le chrono est super rapide donc c'est bon signe, ça veut dire que l'on va progresser pour demain et pour dimanche. C'est un début positif, c'est certain."

Viñales a expliqué qu'il était surtout gêné par des blocages à l'avant quand il prend un peu d'angle, mais il est très encouragé parle fait que ce problème ne le ralentisse pas vraiment, y voyant un signe de son potentiel : "C'est très perturbant mais je peux contourner ça dans le pilotage et être rapide. Mais je préfère avoir plus d'adhérence à l'avant donc évidemment, pour demain, on va faire des changements à l'avant et on verra si on progressera. Je suis totalement certain que l'on va le faire."

"Il n'y a pas de portion [où cela se manifeste] en particulier", a-t-il précisé. "Je sens que j'ai eu beaucoup de blocages à l'avant sur les freins aujourd'hui, donc je ne pouvais pas être précis. Quand tu n'es pas précis, tu n'accélères pas bien donc je n'ai pas pu tirer le maximum de ce que j'avais mais c'est une quatrième place, à deux dixièmes. Sais faire au mieux, c'est fantastique, c'est une bonne nouvelle. En termes de rythme, j'étais l'un des plus rapides donc je pense que tout ira mieux demain. Je vais essayer d'être au maximum pour tenter de me battre pour le sprint."

Résoudre ces soucis avec l'avant représente la "principale mission" de Viñales avant de reprendre la piste samedi : "C'est une chose qui ne te permet pas de franchir le cap supplémentaire. On va essayer de le faire. J'ai entendu que les Ducati et d'autres n'ont pas ça, donc on a peut-être de mauvais réglages à l'avant."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales est justement convaincu que les pilotes Ducati sont à sa portée, même s'il a été intrigué par l'une de leurs apparitions en piste : "Pour le moment, c'est sûr que je peux me battre avec eux. Je ne comprends juste pas un relais que Pecco [Bagnaia] et Martín ont fait. Je ne sais pas s'ils ont fait un genre de time attack en pneus usés parce qu'ils ont roulé dans la fenêtre basse des 1'31 en pneus usés, mais juste un tour. Je ne sais pas s'ils avaient peu de carburant, juste pour faire un tour pour voir si la moto fonctionnait. Mais en termes de rythme, pour la course, je roulais en 1'31"3 ou 1'31"4, ce que je pense être un chrono incroyable. On va essayer demain. Si je peux prendre la tête, je pourrai être très rapide. Sinon, j'essaierai de remonter."

Avec une Aprilia parfois en délicatesse dans les phases de départ, Viñales compte beaucoup sur les qualifications et juge une première ligne presque indispensable : "Il faudra que ce soit le tour parfait. Je vais porter toute mon attention sur un tour, pour faire les choses à la perfection. On va essayer de placer la moto en première ligne, ou sur la deuxième ligne. C'est très important que ce soit au maximum en deuxième ligne, mais on veut être dans les trois premières places. On a certaines idées pour progresser pour demain parce qu'évidemment, on peut progresser."

Aleix Espargaró plus performant que prévu

Sur la seconde Aprilia officielle, Aleix Espargaró a lui aussi assuré sa place en Q2 assez aisément, en signant le septième temps. Comme son équipier, il a été dans le coup sans disposer d'une moto parfaite, et ses performances ont même dépassé ses attentes.

"J'ai pris plus de plaisir que ce que j'attendais, j'ai été plus rapide que ce que j'attendais", a résumé Espargaró. "J'ai vraiment apprécié cette journée. Ce matin, j'ai fait une petite erreur dans mon time attack, j'ai perdu deux dixièmes en sortant large au virage 9, mais j'ai quand même été très rapide donc je suis content."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans le bon rythme au Qatar, Espargaró est depuis rentré dans le rang mais il se sent capable de rebondir ce week-end. "Je me sens très performant. Après le Qatar, je pense que c'est mon meilleur circuit, où je sens que je pilote mieux", a-t-il souligné, encouragé par ces performances sur un tracé en théorie peu favorable à l'Aprilia : "C'est pour ça que je suis content parce que je me sens très, très performant."

"La moto est meilleure, donc je dois aussi m'adapter à ça. Après le test de Jerez, on a dit qu'on allait tester une position différente sur la moto, j'ai essayé d'abaisser un peu ma position et c'est beaucoup mieux sur les freins, je sollicite moins l'avant, donc je suis plus rapide."