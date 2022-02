Aprilia dévoile ses couleurs pour 2022

Aprilia a lancé sa campagne 2022, en révélant ses couleurs dans une vidéo tournée au théâtre communal de Trévise avant de se rendre en Asie pour les essais de pré-saison. Devant un Massimo Rivola en chef d'orchestre, Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont levé le voile sur une RS-GP à la livrée révisée. Si les lignes restent les mêmes, le jaune présent sur l'aileron avant et le vert de Castrol disparaissent, ce qui signifie que la moto sera essentiellement en noir et rouge cette année, avec une discrète ligne violette.

Longtemps à la traîne depuis son retour en MotoGP en 2015, Aprilia a beaucoup investi pour progresser ces dernières années. L'année 2020 a marqué une véritable révolution, l'équipe partant d'une page blanche, sur son châssis comme sur le moteur puisque l'angle du V4 est passé de 75° à 90°. Ce nouveau concept n'a pas reçu les évolutions prévues en 2020 en raison du gel règlementaire imposé sur fond de crise sanitaire mais Aprilia a continué sa marche en avant l'an dernier.

Aleix Espargaró, pilier du programme depuis 2017, a décroché le premier podium de la marque dans l'ère MotoGP à Silverstone l'an dernier, montrant ainsi les progrès effectués. Aprilia a également affiché son ambition en recrutant Maverick Viñales, libéré de son contrat avec Yamaha après un divorce fracassant l'été dernier. Les pilotes d'essais Bradley Smith et Lorenzo Savadori s'étaient succédé au poste de titulaire depuis la suspension d'Andrea Iannone, sans briller par leurs résultats, et Aprilia peut désormais s'appuyer sur un vainqueur de Grand Prix, même si ce dernier a reconnu un temps d'adaptation plus long que prévu.

Grâce à ce duo et une moto en constance évolution, Aprilia espère continuer sa marche en avant et être plus régulièrement sur le podium cette année.

Les présentations MotoGP 2022