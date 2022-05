Aprilia ferait une "grosse connerie" en ne prolongeant pas Espargaró

Jamais Aleix Espargaró n'a été aussi performant, mais jamais son avenir chez Aprilia n'a été aussi flou. Vainqueur de sa première course en début de saison, le Catalan a décroché quatre podiums en sept départs cette année, plus que tout autre pilote, et il a ramené des trophées des trois dernières courses disputées, alors qu'il n'en avait obtenu que deux entre ses débuts dans la catégorie en 2010 et la saison passée.

Aprilia tarde pourtant à signer un nouveau contrat avec son pilote, qui a pourtant affiché sa volonté de prolonger pour deux ans. À bientôt 33 ans, Espargaró est le deuxième pilote le plus âgé de la grille et les possibilités de transferts sont très ouvertes, peu d'accords ayant déjà été scellés en vue de la saison 2023, avec en plus deux deux pilotes de pointe désormais sur le marché, Joan Mir et Álex Rins, puisque Suzuki a décidé de retirer ses motos de la catégorie.

Course après course et podium après podium, Espargaró s'étonne de ne pas voir les discussions avec Aprilia avancer et ne comprend pas pourquoi le constructeur de Noale ne cherche pas à assurer la présence du pilote qui lui a permis de décrocher ses meilleurs résultats en MotoGP.

"Je ne sais plus quoi dire", a déploré Espargaró après l'arrivée du Grand Prix de France qu'il a conclu à la troisième place. "Ce que je demande me paraît tout à fait normal. En fait, ce n'est même pas normal, c'est bien en dessous du marché mais je suis conscient d'où je suis et de l'âge que j'ai. Le mot juste selon moi est 'respect'."

"Ça ne dépend pas de moi, on verra. Même si ça n'est pas bien que je le dise, si Aprilia laissait partir quelqu'un qui réalise ce que je réalise, ça serait la plus grosse connerie de l'Histoire du Championnat du monde."

Aleix Espargaró attend maintenant une décision de Massimo Rivola, le directeur général d'Aprilia, n'ayant pas reçu de précisions sur son avenir dans les quelques minutes séparant l'arrivée du GP de France de sa rencontre avec les journalistes : "Je ne lui ai pas parlé, je lui ai fait une accolade et je n'ai parlé de rien avec lui. C'est un moment où on veut être content avec l'équipe, ensuite on verra. Je pense que c'est entre ses mains."

Avec Charlotte Guerdoux