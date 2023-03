Aprilia, KTM et Honda reprennent les essais à Jerez

Tandis que les équipes de Formule 1 lancent aujourd'hui leur saison, celles du championnat MotoGP en sont encore aux essais préparatoires. Toutes vont se retrouver en piste la semaine prochaine pour un dernier test de pré-saison organisé durant deux jours au Portugal, et en attendant l'heure est à la préparation menée loin des curieux, en cette fin de semaine en Espagne.

Trois constructeurs ont en effet pris leurs quartiers à Jerez, le circuit qui accueillera le Grand Prix d'Espagne dans deux mois. Dès ce vendredi et jusqu'à dimanche, il vibrera au son des roulages menés par les pilotes essayeurs Aprilia, KTM et Honda.

On le sait, Jerez est une destination particulièrement prisée pour les essais privés. Il s'agit de la seule piste choisie par les cinq constructeurs MotoGP pour ce genre de tests cette année, les autres étant les circuits italiens (Misano pour quatre marques et le Mugello pour deux) et ceux de Valence et Motegi. Ducati et Yamaha ne seront cependant pas de la partie cette semaine, ayant choisi d'articuler différemment un programme d'essais devenu encore plus sensible cette année avec la réduction des pneus mis à disposition.

Pour les trois marques qui se sont donné rendez-vous en Andalousie, les trois journées à venir s'annoncent particulièrement importantes afin d'affiner les choix techniques sur les nouveaux prototypes qui devront très bientôt être homologués pour le championnat dont la première manche se déroulera dans trois semaines. Les 11 et 12 mars, les pilotes titulaires remonteront en selle avec l'intention d'opérer les dernières validations et de répondre aux questions soulevées par le test de Sepang, le mois dernier, où Ducati avait déjà affiché sa supériorité, avec Aprilia pour challengeur principal.

Le travail repose sur les épaules des pilotes essayeurs, en l'occurrence Stefan Bradl pour Honda, Lorenzo Savadori pour Aprilia et Dani Pedrosa pour KTM. Dans le cas du pilote espagnol, c'est une opportunité de roulage d'autant plus précieuse qu'il disputera le Grand Prix d'Espagne sur ce même circuit du 28 au 30 avril dans le cadre de sa première wild-card de l'année. Mais l'essentiel de son programme sera surtout orienté vers les avancées attendues sur la RC16, dont les premiers essais de l'année avaient livré des conclusions mitigées avec le sentiment de "pouvoir faire plus".

Lorenzo Savadori à Sepang

Chez Honda aussi, on espère se rassurer après un test malaisien trop timide en termes de performances et rythmé par un certain nombre d'expérimentations qui avaient généré quelque peu de confusion. Bradl doit tester cette semaine des pièces en provenance des ateliers de Tokyo, un travail qui se fera sous l'œil attentif du nouveau directeur technique Ken Kawauchi, présent aux côtés du test team désormais dirigé par Ramón Aurín.

Aprilia avait, certes, réussi à se mettre en valeur à Sepang en se mêlant aux Ducati dans la partie haute du classement, mais quelques domaines importants requièrent néanmoins l'attention des ingénieurs. L'un des objectifs sera, par exemple, de finaliser les réglages du nouvel ECU que Magneti Marelli a fourni aux équipes officielles et qui a posé quelques soucis à la structure de Noale en Malaisie. "La moto a calé deux fois sans raison apparente pendant le test de Sepang", a révélé un ingénieur à Motorsport.com. "Nous devons la régler et surtout bien la comprendre pour que cela ne se reproduise pas."

Lire aussi : Le MotoGP met à jour son ECU mais manque d'unités

Pas de test team KTM et Yamaha à Portimão

Lorenzo Savadori sera présent également la semaine prochaine aux côtés des pilotes de course pour le test de Portimão, de même que Stefan Bradl chez Honda. On retrouvera aussi Michele Pirro pour le compte de Ducati, mais pas Cal Crutchlow pour Yamaha ni les pilotes essayeurs de KTM. Il faut noter cependant que KTM et Yamaha ont prévu un autre test privé à Valence juste avant le rendez-vous de Portimão.

La réduction du nombre de pneus à disposition cette année pour les tests explique ces différences de stratégie de la part des constructeurs, chacun choisissant de s'en tenir au strict nécessaire dans l'optique des évaluations à mener. Un bon nombre de pneus ayant déjà été utilisé à Sepang, où ont eu lieu trois jours de shakedown puis trois jours de test officiel en février, il a été décidé de se passer de ces essais collectifs chez Yamaha et KTM afin de conserver suffisamment de marge de manœuvre dans le quota de 200 gommes utilisables sur l'année.