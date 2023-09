Nouveau châssis et optimisation du package : un test intéressant pour Aprilia

Maverick Viñales a bouclé la journée de test organisée à Misano à la deuxième position. Moins actif que son coéquipier, Aleix Espargaró s'est classé 11e à une demi-seconde de lui. Mais les chronos n'étaient pas dans les préoccupations du clan Aprilia pour cette journée de travail en piste, l'une des très rares auxquelles peuvent participer les pilotes titulaires depuis que le constructeur a perdu les concessions que lui accordait précédemment le règlement technique.

Avec les kilomètres engrangés, il s'agissait de commencer à poser les bases de la saison 2024, tout en affinant le package 2023 en vue de la dernière partie du championnat, qui comptera huit Grands Prix dans les dix prochaines semaines. Le mot d'ordre était de ne pas se déconcentrer et de chercher à optimiser une RS-GP déjà très performante, dont il ne faudrait surtout pas perdre les points forts.

Romano Albesiano, directeur technique d'Aprilia Racing, a jugé la journée "très intéressante". Au programme des pilotes des mises à jour électronique, ainsi qu'un travail orienté sur les départs et, pour Viñales, une attention toute particulière apportée aux freinages, domaine dans lequel il voulait absolument progresser. L'Espagnol a également expliqué avoir travaillé sur une modification de l'équilibre de la RS-GP afin d'en améliorer les performances sur cette piste offrant une bonne adhérence, avec de bons résultats.

"Avec le peu de tests à disposition et les nombreuses choses à essayer, il est toujours complexe d'organiser le travail. Bien utiliser ces opportunités peut faire la différence, et nous pouvons nous estimer satisfaits", se félicite Romano Albesiano. "Nous posons les bases de notre projet 2024, qui ne sera pas une révolution mais une évolution prudente d'un package déjà très performant. Chaque donnée et chaque comparaison nous aident à définir la voie à suivre d'un point de vue technique."

La plus grande nouveauté qui est apparue dans le stand Aprilia lundi, c'est un châssis. Un élément "un peu plus léger et qui semble un tout petit peu plus souple au niveau du carénage", a expliqué Espargaró, très prudent dans son jugement. "Il faut qu’on le réessaye, je n’en suis pas vraiment sûr. Ça peut paraître étrange, mais il n’est ni moins bon ni meilleur, c’est juste très différent. Il faut donc l’essayer sur un autre circuit, rétablir l’équilibre de la moto. Ça n’est pas si facile. Quand on est au niveau qui est le nôtre actuellement, il est très difficile d’améliorer le châssis."

"Je ne suis pas sûr d’être autorisé à le dire, mais le nouveau cadre est plus léger et je l’ai aussi senti un peu plus flexible, plus souple, ce qui n’est pas vraiment ce que les ingénieurs essayaient de faire", a ajouté le #41. "C’est un petit peu mieux sur les bosses − je me suis senti un peu mieux dans les virages 1, 14, 15 et 16 − mais ensuite c’est un petit peu plus instable. Alors il faut qu’on continue à travailler. Il faut qu’on voie aussi comment sera l’aéro de 2024 car si vous avez un châssis flexible mais que vous pouvez mettre du poids à l’avant ou à l’arrière, ça change aussi les choses. Ce n’est qu’un petit test et on continue à avancer."

Parti à la faute dans la matinée, Espargaró a fait le lien entre sa sortie et cette pièce, qu'il essayait : "Le châssis est un peu plus souple et j’ai perdu l’arrière à l’entrée du virage 13. J’ai tiré tout droit vers le mur, c’était très effrayant. Au dernier moment, j’ai dû sauter de la moto. Ça n’était pas vraiment une chute : j’ai élargi en allant super vite et pour éviter le mur, j’ai dû sauter de la moto."

Le châssis en fibre de carbone laissé de côté

Si les pilotes Aprilia ont bien essayé un nouveau châssis, ils n'ont pas utilisé celui en fibre de carbone qui était attendu. Développée dans le centre technologique de Noale, la pièce a déjà été essayée à Misano par le pilote essayeur Lorenzo Savadori, mais n'a pas fait son apparition lundi pendant le test officiel auquel participaient les titulaires − alors que KTM avait bien le sien.

"Apparemment, le test team n'était pas très sûr au sujet du châssis en carbone. En fait, je crois qu'ils préparent déjà une version 2.0 qui sera celle que l'on testera quand on en aura l'occasion", a expliqué Espargaró. "Il faut avancer pas à pas et ne jamais oublier quel est son point fort, or le nôtre est sans aucun doute le châssis. C'est la meilleure moto du championnat de ce point de vue. Et faire un faux pas [avec cette pièce] serait une très grave erreur."

"On n’est pas encore prêts", a ajouté Viñales au micro du site officiel du MotoGP. "On ne veut pas tirer de mauvaises conclusions parce qu’il ne performe pas encore au top, donc je pense qu’on a besoin de temps."

Cette nouveauté pourrait donc arriver dans le stand Aprilia lors du prochain test collectif, prévu après le dernier Grand Prix de la saison, à Valence, ce qui laissera ensuite toute l'intersaison pour bien l'évaluer et décider si elle doit ou non être utilisée à la place du châssis en aluminium traditionnel.

Avec Germán Garcia Casanova