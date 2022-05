Aprilia amène un nouveau moteur et espère concurrencer Ducati

Après avoir renouvelé ses deux pilotes jusqu'en 2024, Aprilia peut pleinement se concentrer sur son Grand Prix à domicile au Mugello, qui s'ensuivra d'un rendez-vous tout aussi important pour son leader Aleix Espargaró à Barcelone.

"Ce sont deux courses très importantes pour nous. Le Mugello est très important pour Aprilia et je suis content de rouler ici, en Italie, de cette façon. [On arrive] avec de bons résultats et en tête du championnat équipes, pour la première fois en Italie et pour Aprilia, c'est donc fantastique. Ensuite ça sera mon Grand Prix à domicile", a-t-il expliqué.

Néanmoins, si ces deux Grands Prix représentent une pression supplémentaire, pas question de changer la dynamique de travail qui a tant souri à l'Espagnol et son équipe ces derniers temps, avec sa première victoire en carrière ainsi que trois podiums consécutifs à Portimão, Jerez et Le Mans. "Au final ce ne sont que 50 points, pas plus qu'en Allemagne ou à Assen par exemple, donc il faut essayer de travailler de la même façon que les derniers week-ends", a-t-il ajouté.

Afin d'aborder au mieux ce premier rendez-vous crucial, au Mugello, le constructeur italien a décidé d'amener ses premières nouveautés de la saison et pas des moindres : "On un nouveau moteur pour ce week-end et on a aussi certaines choses en aérodynamique", a déclaré Espargaró.

Malgré la perte de ses concessions, Aprilia peut encore apporter des modifications à son moteur jusqu'à la fin de l'année, ce qui n'est pas le cas du reste des constructeurs engagés en MotoGP. Et afin de tirer le maximum d'informations, la marque de Noale comptera à nouveau sur son pilote d'essais, Lorenzo Savadori, durant ce Grand Prix. Aux dires d'Espargaró, il devrait être le premier à tester le nouveau moteur lors des EL1, avant que l'Espagnol ne l'essaye à son tour en EL2. "Espérons qu'il puisse nous apporter quelques dixièmes pour nous battre pour les avant-postes", a-t-il commenté.

Une lutte Aprilia-Ducati attendue

Même sans cette nouveauté côté moteur, Aprilia est fortement attendu au Mugello afin de répondre aux puissantes Ducati, invaincues en termes de puissance sur ce tracé, le constructeur ayant grandement rattrapé son concurrent italien cette année.

"C'est un week-end où, chaque année, on ne parlait que de Ducati, Ducati, Mugello, Ducati. À présent on parle aussi d'Aprilia, d'un affrontement Aprilia-Ducati et c'est positif et bon pour nous, ça veut dire qu'on peut se battre contre eux", a déclaré Espargaró.

"Le moteur Aprilia est rapide. On va voir si c'est suffisant pour suivre les Ducati ou même pour les dépasser. On sait que si on compare avec les Yamaha, on a l'avantage, mais si on compare avec les Ducati on doit encore progresser un peu. On va voir si les améliorations qu'ils amènent ici sont suffisantes pour s'aligner sur le meilleur moteur du monde mais on n'est pas loin."

Plus puissant ou non, le moteur de la RS-GP ne fera toutefois pas tout sur ce circuit que l'Espagnol considère comme "le plus difficile au monde". La traction et l'accélération seront aussi la clé selon lui : "Sincèrement, la vitesse de pointe n'est pas la chose la plus importante. C'est sûr que c'est mieux de l'avoir mais la preuve en est que Fabio [Quartararo] a gagné l'an dernier depuis la pole position avec la moto la moins puissante. Si on prend un mauvais départ c'est impossible de doubler, du moins les Ducati."