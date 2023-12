Aprilia n'a "pas atteint les objectifs fixés" en 2023

Après des essais de pré-saison très encourageants, Aprilia cherchait à minimiser les attentes et estimait ne pas avoir encore le potentiel pour jouer le titre. L'objectif de la marque italienne était surtout de continuer sa marche en avant après un premier succès en 2023, conquis par Aleix Espargaró au Grand Prix d'Argentine, en s'appuyant notamment pour la première fois sur une équipe satellite, RNF.

Le bilan a finalement été en dessous des attentes. Espargaró a certes ajouté deux succès à son palmarès et Aprilia est resté la troisième force au championnat des constructeurs, prenant l'avantage sur Yamaha mais voyant KTM lui passer devant, avec un total 22 points inférieur à celui de l'an passé. L'apport de RNF a été finalement peu utile, avant une nouvelle association avec Trackhouse qui devrait être plus forte en 2024.

Au championnat des pilotes, Espargaró s'est contenté de la sixième position, deux places de moins que l'an dernier, et même si Maverick Viñales est passé de la 11e à la septième place, Aprilia n'a pas montré la progression espérée. "Pour être totalement sincère, ce n'était pas une si bonne année pour nous, probablement parce que nous avons débuté la saison avec des attentes trop élevées", a reconnu Paolo Bonora, directeur de course de l'équipe officielle, sur le site du MotoGP.

"Nous n'avons pas atteint les objectifs fixés. Malgré les bonnes courses de Barcelone et Silverstone, dans la deuxième partie de la saison nous n'avons pas inscrit beaucoup de points, nous avons gâché beaucoup de bonnes situations, mais nous savons quelles sont nos faiblesses."

Au Grand Prix du Qatar, Aleix Espargaró a résumé l'inconstance d'Aprilia en ces termes : "La moto est très bonne quand elle est bonne, la moto est très mauvaise quand elle est mauvaise. Si on veut se battre pour un titre, il faut trouver un équilibre." Bonora partage ce constat avec une machine supérieure à la concurrence dans les courbes rapides et quand le niveau d'adhérence est faible, et plus en difficulté dans les conditions inverses.

"Nous sommes très bons sur des tracés en particulier, par exemple quand il y a des virages rapides comme à Barcelone et Silverstone, mais on doit améliorer la moto sur les grosses phases de freinage, surtout quand on a une vitesse élevée en ligne droite, qu'on doit ralentir puis relever [la moto] aussi vite que possible et repartir. On doit progresser dans cette situation par rapport à nos rivaux."

Le doublé du GP de Catalogne a été le moment fort de la saison pour Aprilia

Aprilia a également payé des soucis de fiabilité à répétition. L'équipe RNF a cumulé les difficultés, à l'images de ses surprenants problèmes d'étriers de freins en Autriche, tandis que dans la structure officielle, la tournée outre-mer, avec des températures élevées, a révélé plusieurs faiblesses. Aleix Espargaró a vu sa moto s'arrêter en Inde et il a difficilement vu l'arrivée en Thaïlande après une importante surchauffe de la RS-GP, dans une course où tous les pilotes de la marque ont souffert.

"Dans la deuxième partie, on n'a probablement pas bien préparé la moto pour les nouvelles conditions que l'on avait", a reconnu Bonora. "Nous sommes satisfaits des pilotes mais nous devons être beaucoup plus constants et rapides pour leur demander la confiance nécessaire."

Aprilia peut cependant se féliciter des succès d'Aleix Espargaró aux Grand Prix de Grande-Bretagne et de Catalogne, où la marque a même signé un doublé grâce à Maverick Viñales : "Aleix a fait une première moitié de saison merveilleuse, une course merveilleuse à Barcelone, évidemment, comme Maverick, et on a décroché une autre belle première place à Silverstone."

Bonora estime que Viñales a "beaucoup progressé" au cours de sa deuxième saison complète dans l'équipe, avec notamment des progrès dans les phases de départ, ce qui lui a longtemps posé problème sur l'Aprilia : "Séance après séance, course après course, il arrive à être plus constant dans les départs maintenant. Comme vous le savez, il faut être leader au premier virage pour décrocher un bon résultat. Ses commentaires ont beaucoup aidé Aprilia. C'est sûr qu'il a un pilotage assez différent de celui d'Aleix mais nous savons où il est nécessaire de progresser."