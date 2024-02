Aprilia pas au niveau pour se battre contre Ducati ?

Depuis deux saisons, c'est généralement l'enthousiasme qui prédomine chez Aprilia. Les progrès ont été tels que pilotes et responsables ont pour habitude de retenir les avancées et de se réjouir des résultats glanés en chemin, notamment les premières victoires.

Mais, preuve peut-être que les ambitions sont désormais bien plus grandes, c'est un bilan beaucoup plus contrasté, empreint de réalisme, que dresse ce soir le responsable du programme. Massimo Rivola n'y va pas par quatre chemins pour affirmer dès à présent que ses motos ne sont pas au niveau des Ducati qui, aujourd'hui encore, ont trusté les premières places aux essais de Sepang, avec pas moins de quatre pilotes chronométrés en 1'56, du jamais vu.

"Si on est réalistes, les progrès réalisés par Ducati sont vraiment impressionnants. On voit que tout le monde est plus rapide. Ce qu'il y a de bien, c'est que le spectacle va être super sympa à voir à la TV et au circuit. Mais je ne pense pas que nous serons prêts à nous battre face à Ducati pour le moment", prévient le PDG d'Aprilia Racing à l'heure du débrief pour le site officiel du MotoGP.

Aleix Espargaró, cinquième des essais à quatre dixièmes du meilleur chrono, partage ce point de vue : "Il a raison. Encore une fois, toutes les Ducati sont devant et j'ai été le seul à me mêler à eux." Néanmoins, le pilote espagnol est plus mesuré que son patron, car il exprime aussi un grand enthousiasme pour la nouvelle version de sa moto : "De toute évidence, on a beaucoup progressé, la moto est clairement meilleure que celle de la saison dernière, mais je ne suis pas sûr qu'on soit aptes à se battre pour le titre pour le moment. On a encore le temps, ce n'est que le premier test de la saison, mais Massimo a raison. Ils ont toujours la moto à battre et ils ont beaucoup de pilotes forts, donc ça n'est pas facile."

Aleix Espargaró se montre très enthousiaste, malgré la supériorité des Ducati. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

L'Espagnol se réjouit en tout cas d'avoir trouvé une RS-GP plus stable, lui permettant d'afficher une excellente vitesse de passage. Il juge ce prototype meilleur que celui de l'an dernier et prometteur pour la suite, ce qui alimente des commentaires positifs de sa part, en dépit de cette supériorité des Ducati.

"Dans l'ensemble, je suis très content. J'ai beaucoup apprécié ce premier test de la saison. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait du très bon boulot. Je dirais qu'on a bouclé notre meilleur programme de test ici, à Sepang, depuis que je suis chez Aprilia. Je suis donc très content du travail réalisé cet hiver par Aprilia à Noale. La moto de 2024 est prometteuse."

La simulation de sprint qu'il a réalisée durant cette dernière journée a prouvé ces progrès, Espargaró s'étant montré beaucoup plus rapide que l'année dernière lors du Grand Prix. "On a fait un travail solide aujourd'hui. Comme Michelin me l'a dit, on est les seuls à avoir fait une simulation de sprint en pneus usés, parce que je n'avais plus de pneus neufs. Et même comme ça, j'ai été assez rapide, j'ai réussi à me maintenir en 1'58"4, ce qui est pratiquement notre temps de qualifs de l'année dernière. Je suis très content de nos progrès."

Besoin d'améliorer le moteur

Espargaró perçoit néanmoins d'évidentes zones perfectibles, en particulier dans la performance de son moteur, qu'il espère voir encore s'améliorer. "On a besoin de couple à mi-régime, c'est clair", explique-t-il. "Après tout changement de rapport, on a besoin d'un peu plus de couple, d'un peu plus de puissance. La moto de 2024 est clairement bien meilleure que celle de 2023, mais notre faiblesse reste le moteur. Si on veut se battre avec les gros clients, il faut qu'on augmente la puissance du moteur."

"Lors de la réunion avec les responsables de l'aérodynamique, ils viennent de me demander : 'Comment penses-tu pouvoir gérer cette moto dans un groupe, comment arrives-tu à l'arrêter et à changer de trajectoire ?'. C'est une très bonne question, mais je n'ai pas encore la réponse. J'adore cette moto, son caractère est incroyable. J'arrive à vraiment rouler [en emmenant la vitesse] en milieu de virage, ce qui est mon style de pilotage, mais je pense qu'il ne sera pas facile pour les changements de direction, et pas facile de se battre."

"J'ai beaucoup de stabilité, ce qui est bien. Si vous voulez tenter un dépassement ou prendre plus de risques dans un virage, c'est bien d'avoir cette stabilité supplémentaire. Mais la moto est très lourde", précise Aleix Espargaró, qui dès hier expliquait : "Je suis content de nos progrès, je me sens mieux avec la RS-GP 2024. Ça n'est pas une moto facile parce qu'on a beaucoup d'appui et ça nous complique la vie physiquement, pour bouger la moto, comprendre où est la limite. Ça n'est pas facile, mais j'ai clairement le sentiment que cette moto est plus compétitive que celle de 2023."

"Cette stabilité supplémentaire rend la moto plus physique, mais dans le même temps la moto est plus compétitive. Elle est beaucoup plus stable, ce que j'apprécie vraiment", insiste le vétéran du championnat, qui veut donc retenir les éléments encourageants plutôt que l'effort physique requis par sa nouvelle moto.

"J'ai déjà choisi mon package", ajoute le pilote espagnol, qui ne devrait plus avoir beaucoup de nouveautés à évaluer lors des prochains essais. "J'ai demandé aux ingénieurs aéro de développer un nouvel aileron auquel j'ai pensé pour le dosseret de selle, et je pense qu'il sera prêt pour le test du Qatar et s'il me plaît, ce sera ma dernière pièce."