Aprilia se prend à rêver d'un doublé à Silverstone

Aleix Espargaró et Maverick Viñales ne cachent pas leur ambition à Silverstone, circuit où Aprilia a décroché son premier podium dans l'ère MotoGP il y a un an. La progression de la marque a été constante ces 12 derniers mois, Espargaró se muant un vainqueur de Grand Prix et un prétendant au titre, pendant que Viñales s'acclimatait à son équipe et sa moto course après course, jusqu'à retrouver le podium à Assen, dernière manche disputée avant la pause estivale.

Depuis le début du week-end en Angleterre, le duo ibérique n'a pas quitté les premières places et a toujours figuré dans le top 7, ce qui suscite une certaine méfiance chez la concurrence. "À l'heure actuelle, je pense qu'Aleix Espargaró est l'homme à battre, le plus rapide, ensuite Rins puis Fabio [Quartararo]", confiait Pecco Bagnaia vendredi soir. "Ils sont très compétitifs. On est dans le top 5 en termes de rythme mais il nous reste certaines choses à faire."

Espargaró a confirmé sa bonne forme en réalisant le meilleur chrono en EL3 devant trois représentants de Ducati et son coéquipier. À l'issue des deux premières séances, le Catalan se disait satisfait d'avoir immédiatement retrouvé ses sensations et d'avoir une nouvelle fois démontré le bon niveau de sa moto.

"Après une si longue pause, j'étais plutôt nerveux [jeudi] soir quand je suis allé au lit et, franchement, aujourd'hui j'ai vraiment pris du plaisir", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "L'objectif était de se réhabituer au pilotage de la moto, de retrouver les sensations, et c'est mission accomplie. Je me suis senti bien tout au long de la journée, alors je suis content et prêt."

"Silverstone est toujours une piste spéciale, car j'y ai décroché le premier podium de l'Histoire d'Aprilia, alors je m'en souviendrai toujours comme d'un bon circuit pour nous. Mais désormais je pense qu'on est forts plus ou moins partout, et aujourd'hui on a une nouvelle fois prouvé qu'on était forts. Cette moto est différente de celle de la saison dernière. On est rapides, Maverick l'est aussi ici, alors ce sera une bonne aide. On va voir à quel point on sera prêts au moment de la course."

Aleix Espargaró

Avec un classement serré et un Fabio Quartararo qui devra respecter un long-lap en course, un bon résultat d'Aleix Espargaró pourrait l'aider à combler l'écart au championnat : "L'objectif est de partir de la première ligne. Les Suzuki semblent se joindre à la fête et les Ducati et Fabio sur la Yamaha sont toujours forts. Il y a mon coéquipier aussi, alors ça va être fun ! Je crois que si je veux récupérer des points sur Fabio, c'est bien qu'il y ait plus de gens qui se battent au sommet, alors j'ai hâte. La course s'annonce fun !"

Viñales espère se battre pour la victoire

Alors qu'Espargaró a longtemps porté seul les espoirs d'Aprilia, Viñales semble désormais en capacité de décrocher des résultats du même calibre, après avoir pris la mesure de la RS-GP. "On a construit un bon rythme pendant la première partie de la saison, maintenant on commence à construire l'étape suivante", a expliqué l'Espagnol. "On est là donc je suis prêt pour ça et je suis impatient de disputer les qualifications et de tout donner."

"Je pense que la clé est d'avoir une bonne compréhension, beaucoup de discipline, de croire en soi, parce que c'est très important", a-t-il détaillé. "Je suis arrivé sur une nouvelle moto, c'est toujours difficile d'avoir la confiance pour attaquer à la limite mais d'une façon ou d'une autre, on s'est renforcés, on a progressé au fil des courses et c'est une chose qui encourage beaucoup à progresser. Oui, l'objectif est de gagner. Le vrai objectif d'Aprilia est de gagner et on essaiera."

Cette victoire est-elle possible dès Silverstone ? Viñales ne l'exclut pas : "L'objectif du week-end est d'être devant, de me battre à l'avant. Après, beaucoup de choses peuvent se passer en course mais on veut se battre devant, pour la victoire, et c'est notre mentalité actuelle."

Celui qui a décroché son premier succès en MotoGP sur ce circuit en 2016 a en effet précisé qu'il ne lui manque que "de petites choses" pour pouvoir exploiter à la perfection le carénage lancé à Assen : "Ce qui est positif, c'est que même si on a encore une grosse marge de progrès, on est là, à l'avant."

Maverick Viñales

Et lorsqu'il est interrogé sur la possibilité de partager un podium avec Aleix Espargaró ce dimanche, Viñales reconnaît qu'il s'agirait du résultat idéal : "On verra si on pourra le réaliser donc ça serait un rêve pour Aprilia, pour nous, surtout Aleix et moi, qu'on soit tous les deux sur le podium. Si c'est un doublé, ça sera incroyable."

Signe de la bonne entente entre les pilotes Aprilia, ils ont encore effectué des relais l'un derrière l'autre depuis le début du week-end, une habitude prise depuis quelques courses. Espargaró se réjouit de voir Viñales se rapprocher de son rythme, ce qui pourrait l'aider dans la course au titre.

"On a travaillé ensemble et j'étais très content, c'est fantastique", a confié le #41. "Il est vraiment humble, il n'a aucun problème à prendre la piste, attaquer, m'aider. Avec tout ce qu'il a vu dans la télémétrie, il m'a dit 'tu peux faire ceci, tu peux faire cela.' C'est comme s'il était mon frère, qu'il faisait partie du management d'Aprilia et qu'il voulait aussi gagner ce titre [2022]."

"Aprilia est à mes côtés, Maverick est à mes côtés, j'aime vraiment ça. Dimanche je pense que chacun devra faire sa course, il est trop tôt [pour s'entraider] mais si on peut travailler ensemble le vendredi et le samedi, ça peut vraiment m'aider."

Avec Léna Buffa