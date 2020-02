Aprilia présente officiellement sa RS-GP 2020

Aprilia a profité du retour du paddock à Losail, en cette veille de la reprise des essais officiels, pour organiser la présentation officielle de sa RS-GP et de son équipe en vue de la saison 2020 du MotoGP. Dernier constructeur à lever le voile sur son bolide, la marque de Noale n'avait rien caché de ses nouveautés techniques lors des premiers tests de l'année, organisés à Sepang, où l'on avait déjà pu découvrir la RS-GP dans sa nouvelle mouture. Il ne lui manquait que sa livrée de course : dévoilée aujourd'hui, elle reste très similaire à celle qu'arboraient les RS-GP la saison passée.

La moto est présentée par les dirigeants de Noale comme une "révolution", impliquant des changements aussi profonds que l'architecture du moteur ou encore un package aéro représenté par un aileron avant impressionnant. "Il est difficile de dire quel est le plus gros changement par rapport à la moto précédente, car tout a changé", résume Romano Albesiano, directeur technique. "Nous avons commencé à la mi-2019 en partant de zéro et nous avons défini une série d'idées claires. Nous avons eu la confirmation à Sepang que tout le travail que nous avons réalisé pendant l'hiver était allé dans la bonne direction."

Lors de ses débuts en piste, à Sepang, cette nouvelle machine a notamment affiché un rythme impressionnant aux mains d'Aleix Espargaró, bien que la fiabilité lui ait fait défaut pour ce premier rendez-vous. Il s'agissait de l'élément fondamental sur lequel le pilote espagnol exhortait son équipe à travailler en vue de ce second et dernier test collectif. Cette fois, ce ne sont plus deux mais quatre motos qui sont à disposition des pilotes pour mener à bien le travail prévu lors des trois prochains jours. "Cela a été un gros challenge et avoir quatre motos prêtes à être testées ici est quelque chose que nous sommes fiers d'avoir réalisé. Cela a représenté un gros effort, voyons voir ce que dira la piste", souligne Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing.

Iannone présent mais toujours en attente

Pour la sixième saison de son programme actuel en MotoGP, Aprilia continue de s'appuyer sur l'équipe Gresini pour sa logistique. Le line-up tel qu'il a été annoncé reste lui aussi inchangé, puisqu'Aleix Espargaró est toujours secondé par Andrea Iannone, seulement le pilote italien est pour l'heure sous le coup d'une suspension provisoire à la suite d'un contrôle antidopage positif et dans l'attente du verdict que rendra la Cour disciplinaire internationale. Aucune information n'ayant pour l'heure été communiquée depuis l'audience, Iannone devra une nouvelle fois manquer les essais de cette semaine et céder sa place à Bradley Smith, néanmoins il maintient l'espoir d'être autorisé à reprendre la piste avant le début du championnat, dans deux semaines.

Andrea Iannone était toutefois présent à Losail ce vendredi pour participer à la présentation de son équipe. "Je suis très fier du travail de l'usine Aprilia", a-t-il déclaré. "Quand j'ai parlé avec Aleix et Bradley, ils ont dit que la moto était très bonne, qu'elle s'était bien améliorée, et je suis très fier de tout cela. J'espère pouvoir essayer la moto très vite, mais j'espère que les essais vont bien se poursuivre, je suis confiant."

Aleix Espargaró entame quant à lui sa quatrième saison avec Noale, et il ne cache pas ses ambitions, revigoré par les nombreux changements apportés tant à la moto qu'à l'organisation de l'équipe. "Il me manquait un grand changement depuis mon arrivée chez Aprilia, nous avons travaillé très dur mais il nous manquait quelque chose. Pour cette saison, la moto est complètement nouvelle, c'est une grande révolution et dès le premier tour en Malaisie j'ai senti qu'elle avait un grand potentiel. Sur la moto 2019 je me sentais à la limite, je ne pouvais pas aller plus vite. Mais je me suis senti bien mieux et plus compétitif sur cette moto", se félicite-t-il.

"Je sens que je suis dans la meilleure forme de ma carrière, que je suis capable de me battre pour le podium et que je pilote mieux que jamais. Mais les années précédentes, il me manquait quelque chose, je n'ai jamais été assez compétitif, nous avions beaucoup de problèmes avec la moto. Je pense qu'avec le package que nous avons, c'est bien mieux, et j'ai une très bonne équipe, l'une des meilleures de ma carrière autour de moi, beaucoup de bonnes personnes, de bons techniciens. J'ai donc l'impression d'avoir un bon package autour de moi. Ça ne sera pas facile, mais je pense que l'on va s'amuser."

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.

Diapo Liste La RS-GP d'Aprilia Racing Team Gresini 1 / 14 Photo de: Aprilia Racing La RS-GP d'Aprilia Racing Team Gresini 2 / 14 Photo de: Aprilia Racing La RS-GP d'Aprilia Racing Team Gresini 3 / 14 Photo de: Aprilia Racing La RS-GP d'Aprilia Racing Team Gresini 4 / 14 Photo de: Aprilia Racing La RS-GP d'Aprilia Racing Team Gresini 5 / 14 Photo de: Aprilia Racing La RS-GP d'Aprilia Racing Team Gresini 6 / 14 Photo de: Aprilia Racing La RS-GP d'Aprilia Racing Team Gresini 7 / 14 Photo de: Aprilia Racing Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 14 Photo de: Aprilia Racing Andrea Iannone, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 14 Photo de: Aprilia Racing Andrea Iannone, Aleix Espargaró et Bradley Smith, Aprilia Racing Team Gresini 10 / 14 Photo de: Aprilia Racing Andrea Iannone et Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 14 Photo de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 12 / 14 Photo de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 14 Photo de: Aprilia Racing Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 14 / 14 Photo de: Aprilia Racing

Avec Michaël Duforest