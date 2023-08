Départ, motricité, pluie... Aprilia a réussi ses devoirs de vacances

Le week-end dernier à Silverstone, pour la première fois, Aprilia a placé ses quatre machines dans le top 10. Une solide façon de confirmer la force de la RS-GP sur la piste anglaise, le jour même où le constructeur donnait une suite au premier succès décroché en début de saison dernière.

"Si les qualifications avaient été différentes, je pense que nous aurions pu avoir d'autres Aprilia sur le podium", a même estimé Massimo Rivola au micro du site officiel du MotoGP, alors que Miguel Oliveira est passé tout près de la troisième place en devant remonter depuis le 16e emplacement sur la grille. Aleix Espargaró a quant à lui opéré une remontée irrésistible depuis la 12e position jusqu'à la victoire et Maverick Viñales s'est classé cinquième, en manque de gomme dans les derniers tours alors qu'il avait momentanément pris les commandes.

"Avec trois Aprilia dans le top 5, je ne peux clairement pas dire que je suis déçu, mais je pense que Maverick aurait aussi [pu être] là-haut. Nous sommes en tout cas tous très contents. C'est notre piste, nous y sommes rapides", a souligné le patron d'Aprilia Racing, admiratif. "Je pense que l'Aprilia était la meilleure moto ici. Nous avons été super rapides avec Aleix. Je ne pense pas que l'on voie souvent comme lors des essais de vendredi une avance de près de sept dixièmes sur le deuxième !"

Samedi, Aprilia avait déjà pu célébrer la troisième place de Viñales lors du sprint, en dépit d'une journée rendue plus compliquée par le passage de la pluie. C'est donc avec un beau butin de 32 points au championnat constructeurs que les troupes italiennes ont quitté l'Angleterre, reboostées comme jamais.

"C'est une grande récompense pour toutes les personnes à Noale qui ont passé des mois à travailler dur. C'est vrai que c'est pratiquement notre piste, mais ça pousse fort à Noale. Le fait d'avoir été d'emblée dans le coup, on s'y attendait à Silverstone, mais quand on le fait c'est une grande récompense, alors félicitations à toutes les personnes de Noale", ajoutait le patron du programme avec fierté.

Maverick Viñales a retrouvé de l'efficacité au départ et dans les dépassements.

Ce travail dont le responsable italien s'est fait écho est en effet apparu évident lors de cette manche qui marquait la reprise après les vacances d'été. "Nous sommes à un niveau où nous devons désormais trouver des détails ici ou là", a-t-il ajouté, bien conscient que pour se maintenir aux avant-postes, la version 2023 de la RS-GP (celle d'Espargaró et de Viñales) ne doit pas stagner. "Nous savions qu'il y avait un petit progrès, mais un petit progrès fait une différence dans le MotoGP actuel, dont le niveau est vraiment impressionnant. Il est vraiment important de trouver des millisecondes, et comprendre si on en trouve ou on en perd, c'est la difficile tâche des ingénieurs."

Des départs bien plus convaincants

Là où d'autres marques peinent à proposer des mises à jour pourtant essentielles à la résolution de problèmes de fond, les pilotes Aprilia ont abondamment salué les progrès qui ont été possibles en cours de saison. Le premier point qu'Aleix Espargaró a souligné durant ce week-end en Angleterre, ce sont les progrès réalisés sur l'embrayage, et sa satisfaction est proportionnelle à l'agacement qu'il ressentait au printemps.

"Pour moi, la course de Jerez avait été très frustrante. J'avais un bon rythme, que ce soit au sprint ou pendant la course longue, mais à chaque fois j'avais perdu cinq positions au départ, alors que j'étais parti de la pole position à quatre reprises, puisqu'on avait eu deux drapeaux rouges", a rappelé l'Espagnol. "J'étais très en colère, parce qu'ensuite avec la pression du pneu avant je ne pouvais pas me rattraper et dépasser. À partir de là, j'ai donc beaucoup poussé Aprilia, on a travaillé très dur, ils essayent beaucoup de choses avec Sava [Lorenzo Savadori]."

Loin de la frustration qui avait été la sienne au GP d'Espagne en effet, Espargaró a complimenté un système d'embrayage représentant "clairement un progrès". Et son coéquipier, bien que resté sur sa faim en course dimanche, était lui aussi enthousiaste sur ce point. "On travaille bien, on a amélioré nos départs, ce qui est fantastique ! Ça, c'est génial ! Je pense que sur ces deux courses, j'ai fait plus de dépassements que sur les 14 dernières, c'est génial !", s'est réjoui Maverick Viñales.

Aleix Espargaró a salué d'importants progrès dans la phase de sortie de virage.

Autre domaine de progression notable pour Aprilia : les conditions humides. Même si la pole et la victoire lui ont échappé samedi à Silverstone alors qu'elle dominait sur le sec vendredi et dimanche, la marque a bel et bien progressé sous la pluie.

"On a beaucoup travaillé. En Argentine, ça avait été très frustrant pour moi, pour Aprilia, parce que toutes les [RS-GP] avaient terminé aux dernières places. La moto ne fonctionnait pas du tout", a rappelé Espargaró auprès du site officiel. "On s'est donc dit qu'il fallait qu'on essaye de trouver des réglages qui fonctionnent sur le mouillé, même s'ils étaient complètement différents de ceux pour le sec. Certaines années il pleut sur une ou deux courses, et d'autres années il pleut dix fois, alors il faut être compétitif sur le mouillé."

"On a rendu la moto un peu plus courte et on l'a pas mal rehaussée, pour essayer de générer plus d'adhérence et de faciliter un peu les transferts de masse", a-t-il poursuivi, expliquant la quête de grip dans ces conditions mouillées. "Plus globalement, quand il ne fait pas chaud, on n'arrive pas à mener le pneu arrière à la bonne température. Je pense qu'on a progressé d'un cran sous la pluie ce week-end." Et d'observer : "Ça n'est toujours pas formidable, mais Maverick a terminé troisième [samedi] en pneus pluie et moi cinquième, ce qui représente un gros progrès. C'est bien pour nous."

Le nouveau carénage, "la clé" de la victoire

Les pilotes ont par ailleurs salué un nouveau carénage ayant permis de rendre la moto plus stable, un élément qu'Espargaró a même jugé déterminant dans sa victoire. "Dès vendredi, quand j'ai commencé à tester le nouveau carénage et la nouvelle partie avant de la moto, j'ai senti que j'arrivais à mieux refermer les virages, ce qui m'a permis de commencer à redresser la moto un petit peu plus tôt", a-t-il expliqué.

"La phase durant laquelle on redresse la moto et on accélère, c'est celle dans laquelle je dois le plus progresser, Maverick y est toujours meilleur. Ce week-end, avec le nouveau carénage, j'ai énormément progressé et je pense que ça a été la clé. J'avais beaucoup de motricité parce que j'arrivais à redresser la moto beaucoup mieux que par le passé, où j'accélérais en étant très incliné. Ça a été une évolution très importante."

"La moto est très compétitive mais ce n'est pas encore la meilleure alors j'espère qu'un jour on arrivera à en faire la référence de la grille", a ajouté l'Espagnol, ambitieux. Car pour le capitaine de l'équipe qu'il est, ces améliorations ne représentent qu'une étape sur le long chemin qu'il espère parcourir jusqu'au sommet. "Mon rêve est de gagner un titre avec Aprilia, de placer Aprilia au sommet. Je pense avoir fait du très bon boulot pendant ces six ou sept ans mais il nous reste encore une marche à gravir pour montrer que cette moto est la meilleure au monde. C'est en cours", a-t-il assuré à sa descente du podium.

D'autres nouveautés sont attendues la semaine prochaine au Grand Prix d'Autriche et ce n'est peut-être que le début. Il n'est pas passé inaperçu que le pilote essayeur Lorenzo Savadori a étrenné pendant la pause un châssis en carbone, qu'Aprilia aurait pour intention d'introduire la saison prochaine. Pour les ingénieurs, il s'agit de chercher à alléger la moto tout en lui offrant une meilleure stabilité au freinage et, bien sûr, l'agilité que recherchent tous les constructeurs. C'est aussi une manière d'afficher la puissance du programme à une époque où les anciennes références qu'étaient Honda et Yamaha ne semblent plus réussir à suivre ce rythme ce développement.