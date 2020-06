Aprilia reprendra ses essais en juin à Misano

Les restrictions étant soulagées à travers l'Europe, les circuits ont commencé à rouvrir leurs portes pour des essais privés et des trackdays. La semaine dernière, KTM a pris la piste en Autriche, sur le Red Bull Ring, avec Pol Espargaró et Dani Pedrosa. C'était la première fois que des machines de MotoGP reprenaient la piste depuis le mois de février, au Qatar.

Aprilia sera la prochaine équipe de la catégorie reine à reprendre la piste, avec deux journées d'essais à Misano. Le pilote d'essais Bradley Smith pilotera à cette occasion la RS-GP, les 10 et 11 juin. L'équipe italienne retrouvera le circuit de Misano à la fin du mois, toujours avec Smith, mais également avec Aleix Espargaró cette fois-là.

Motorsport.com comprend que cela sera le premier test groupé des MotoGP depuis février, Ducati ayant loué le circuit. D'autres constructeurs pourraient se joindre à eux les 23 et 24 juin, dont KTM et possiblement Honda.

Seuls Aprilia et KTM ont la possibilité de faire des essais avec leurs pilotes titulaires, en raison des concessions que reçoivent les deux constructeurs. Un test officiel devrait en outre être confirmé pour le mercredi précédant l'ouverture de la saison à Jerez le 19 juillet. Lundi, la Dorna a confirmé que la saison 2020 se disputerait en Europe jusque mi-novembre afin d'organiser le plus grand nombre de courses possible, les épreuves outremer ayant lieu plus tard si elles peuvent se tenir en toute sécurité.

Cette information a été communiquée en même temps que celle de l'annulation du Grand Prix du Japon à Motegi. La manche japonaise rejoint ainsi le Qatar, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, la Grande-Bretagne et l'Australie au rang des Grands Prix annulés.

