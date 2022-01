L'Aprilia RS-GP 2022 fait entendre son moteur

On n'entend pour le moment que le rugissement de son moteur, mais l'Aprilia RS-GP 2022 peaufine sa préparation pour la nouvelle saison à venir. La version de la moto avec laquelle le constructeur italien espère franchir un nouveau cap dans sa progression en MotoGP nous a offert un petit avant-goût grâce à une vidéo diffusée par Aprilia et qui permet de l'entendre faire quelques vocalises.

Les pilotes, Aleix Espargaró et Maverick Viñales, accompagnent cette découverte de la nouvelle Aprilia. À quelques jours de la reprise des essais, les deux Espagnols doivent pour le moment se contenter d'immortaliser la belle avec leur smartphone, en rêvant aux prochains podiums qu'ils espèrent ajouter à son palmarès.

Alors que les présentations officielles battent leur plein, Aprilia accompagne cette vidéo d'un save the date pour le 10 février, ce qui devrait donc être la date de son lancement officiel. Il s'agit du dernier constructeur à ne pas avoir encore communiqué sur la question, au même titre que les équipes satellites LCR Honda et VR46.

On retrouvera toutefois la RS-GP très bientôt, puisque la marque de Noale pourra participer au shakedown du test de Sepang, du 31 janvier au 2 février, réservé au constructeur bénéficiant des concessions réglementaires, ainsi qu'aux pilotes essayeurs et rookies. Dans la foulée, le premier test collectif se tiendra les 5 et 6 février en Malaisie, avant un autre du 11 au 13 février sur le nouveau circuit de Mandalika, en Indonésie.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Repsol Honda Team 8 février En ligne Aprilia Racing 10 février ? LCR Honda ? VR46 Racing Team ?