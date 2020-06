Aprilia veut un team satellite mais doit convaincre Gresini

À l'heure actuelle, deux des six constructeurs engagés en MotoGP ne disposent que d'une équipe officielle et pas encore d'une structure satellite. Il s'agit toutefois d'un développement logique à la fois pour Suzuki et pour Aprilia, sachant à quel point le fait de disposer de quatre motos en piste peut soutenir le développement et renforcer l'évolution techniques des machines en question.

Une concrétisation de ces projets était attendue pour 2022, seulement la crise économique actuelle laisse planer un doute sur les investissements futurs. D'autre part, la limite du plateau fixée à 24 motos signifie que Ducati devrait se séparer de l'une de ses équipes clientes pour laisser la place à deux nouveaux teams Suzuki et Aprilia. La logique en ce sens serait qu'Avintia (actuellement lié à Ducati) et Gresini (qui soutient aujourd'hui l'équipe Aprilia) soient les deux seules structures disponibles pour soutenir l'un ou l'autre des projets.

Compte tenu de ses liens existants avec le constructeur italien, Gresini a déjà fait connaître son souhait d'aligner l'équipe satellite d'Aprilia. Cependant, pour Massimo Rivola, rien n'est acquis et l'amélioration des performances en 2020 sera un élément clé afin de définitivement convaincre le team italien de la pertinence d'une telle union après 2021. "Nous serions certainement heureux si nous pouvions continuer à travailler avec Gresini car nous avons une relation de longue date. Mais nous devons prouver à Gresini que nous sommes suffisamment compétitifs, pour pouvoir être son choix", explique-t-il à Speedweek.

Compte tenu de son expérience et de sa bonne réputation, Gresini peut logiquement être dans le radar de Suzuki, sauf si une nouvelle équipe devait entrer en jeu et envisager une arrivée en MotoGP en 2022 à la place de l'une des structures existantes. Mais dans le cas d'une concurrence directe avec la marque d'Hamamatsu, Massimo Rivola sait qu'Aprilia devra avoir franchi un cap en termes de performances pour être un candidat attractif.

"Notre objectif est clairement d'avoir quatre motos en piste pour la saison 2022", souligne-t-il. "Aprilia Racing doit montrer qu'elle se développe en tant qu'équipe et en tant qu'entreprise en termes de performances. À un moment donné, nous trouverons quelqu'un pour diriger une équipe cliente pour Aprilia. Avoir quatre motos et quatre pilotes en piste contribue à améliorer les performances. On peut améliorer la stabilité des moteurs, on collecte plus de données pour les ingénieurs de Noale. C'est pourquoi notre objectif est toujours clairement d'obtenir deux places, l'une pour l'équipe d'usine et l'autre pour une équipe cliente."

"Gresini a plus de 20 ans d'expérience dans la catégorie reine. Ils se sont fait un nom en MotoGP depuis de nombreuses années. Au moins sur le papier, ce serait une meilleure solution qu'Avintia. Dans le même temps, nous pourrions peut-être placer plus de personnel technique Aprilia chez Avintia. Nous sommes dans une phase critique et difficile à cause du coronavirus. Par conséquent, la question d'une équipe cliente ne peut pas être évaluée pour le moment. Cependant, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas dormir. Nous devons aller de l'avant."

À cette pression s'ajoute celle qui se joue en interne pour que les performances de la RS-GP s'améliore de façon notable après cinq premières années mouvementées et souvent décevantes. "Personnellement aussi, je veux de bons résultats", assure l'administrateur délégué d'Aprilia. "Il est vrai que, par rapport à nos concurrents, nous sommes le seul constructeur à avoir construit une toute nouvelle moto, avec un tout nouveau moteur. La crise du COVID-19 risque de nous désavantager un peu plus que les autres, car nous avions absolument besoin d'engranger des kilomètres d'essai au printemps. Maintenant que des mesures d'assouplissement sont en place, nous pouvons reprendre notre travail et nous devons faire notre possible pour rendre la moto fiable et stable le plus rapidement possible, pour que nous puissions voir régulièrement le drapeau à damier et nous battre pour de bonnes positions."

"Il est encore trop tôt pour dresser un bilan", estime-t-il au sujet du projet d'une équipe satellite. "Dans le même temps, nous manquons de temps pour préparer notre équipe d'usine, avec nos propres infrastructures, pour 2022. Cela prend du temps. Nous devons construire des camions, embaucher du personnel, faire construire une hospitality, et bien plus encore. Mais c'est certainement notre objectif."