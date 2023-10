Un vendredi "étonnamment positif" pour Aprilia

Après un Grand Prix d'Australie à oublier, les pilotes Aprilia étaient dans l'expectative en arrivant en Thaïlande, s'interrogeant tant sur leurs soucis que sur les solutions à y apporter. Les deux hommes ont finalement été dans le coup ce vendredi.

Maverick Viñales a pris la deuxième place dans chacune des deux séances, tandis qu'Aleix Espargaró s'est classé au quatrième rang dans la matinée et au cinquième dans l'après-midi. Espargaró peine à comprendre ce bond en avant, d'autant plus que la Thaïlande avait posé de grandes difficultés à Aprilia la saison passée.

"L'an dernier, l'Autriche et Buriram ont été les deux plus mauvais circuits pour nous, on était même hors des points sur le sec, on était très loin", a-t-il expliqué. "Ce week-end, on peut utiliser beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de frein moteur, donc il semble qu'on a beaucoup plus de grip mécanique. C'est vraiment difficile de comprendre pourquoi, je n'ai pas encore de réponse claire. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est performants avec les deux pneus, le dur et le medium. Ce n'est que le vendredi mais c'est étonnamment positif, je n'attendais pas du tout ça hier."

Viñales a perçu les mêmes progrès sur son Aprilia par rapport à l'édition 2022. "On a amélioré quelque chose, c'est clair", s'est réjoui l'Espagnol. "En rythme [de course], je suis déjà dans le même chrono que mon tour de qualifications l'an dernier, donc imaginez la différence ! Je pense que plus que la motricité ou le reste, je peux être plus précis en piste. Je peux être plus sur la trajectoire, avec plus de vitesse en courbe, et ça fait une énorme différence."

"On a encore un petit déficit au freinage et en entrée de courbe", a noté Viñales. "Aujourd'hui on a fait des progrès donc c'est bon signe. Je suis assez content de cette journée."

Viñales n'attribue pas la bonne forme d'Aprilia au pneu arrière apporté par Michelin ce week-end, qui séduit tant Fabio Quartararo, mais à une capacité à prendre de meilleures trajectoires : "Ce n'est pas la carcasse, c'est qu'on peut être précis en piste. C'est une chose que je répète toujours à mes mécaniciens : on doit être précis sur les trajectoires. À chaque fois qu'on l'est, on est rapides, donc c'est bon signe. Aujourd'hui, on a été précis et on a pu jouer la première place. On doit travailler sur les trajectoires."

"Quand je parle d'être précis sur la trajectoire, c'est être au bon endroit pour mettre les gaz avec le bon angle, parce que parfois, j'arrondis beaucoup [la trajectoire]", a-t-il détaillé. "Parfois, cette moto demande d'arrondir beaucoup et de couvrir beaucoup de mètres et à la première accélération, on est [inclinés] à 60 degrés."

"Sur cette piste c'est bien, comme à Montmeló, mais dès qu'il y a des virages lents et qu'on doit vite relever la moto, on a du mal. Je l'ai déjà dit : à chaque fois qu'on est précis, qu'on freine au bon endroit et que je mets les gaz avec le bon angle, la moto est rapide. À Phillip Island, on était les derniers en vitesse de pointe, ici on est les premiers. C'est parce qu'on sort bien des virages rapides."

Maverick Viñales

Passé à 0"031 de la pole position en Indonésie, il y a deux semaines, Viñales espère cette fois accrocher la première place : "Je vais essayer de jouer la pole. Ce n'est pas facile parce qu'on sait que les pilotes Ducati font toujours de gros progrès. On va essayer de progresser aussi. Je me vois vraiment, vraiment prêt pour la course. On verra demain, il est trop tôt pour dire ce que l'on peut faire mais je me sens assez bien préparé."

Espargaró s'attend à des qualifications très disputées en raison des faibles écarts vus ce vendredi : "Je n'ai jamais vu un classement comme ça. Un top 10 en trois dixièmes, un top 18 en cinq dixièmes, c'est incroyable, c'est fou. Ça veut dire que demain, dans le time attack il faudra être super précis, super parfait. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi serré."

Espargaró a testé une nouvelle position sur la moto

Aleix Espargaró a également profité de cette journée pour mener des essais en vue de la saison 2024, avec des changements au niveau de la selle pour essayer de le positionner plus en arrière sur la moto, ce qui pourrait améliorer les performances au freinage : "On a un département qui travaille toujours pour faire des comparaisons avec nos rivaux et analyser des photos et des vidéos. Hier, on a reçu leur bilan et leur comparaison avec les autres."

"Il est clair que l'un de nos points faibles est le freinage. Il semble qu'on n'a pas la bonne position donc on ne met pas suffisamment de poids sur l'arrière de la moto pour la freiner. J'ai donc essayé une position différente pour voir si je pouvais un peu rapprocher mon corps du pneu arrière. Même si on change la moto 2024, en termes de géométrie ou de poids, la façon dont le pilote bouge sur la moto est toujours dix fois plus importante que les changements des ingénieurs. C'est ce que l'on essaie pour la moto 2024."

Espargaró a encore quelques doutes sur l'efficacité de cette solution mais Aprilia veut continuer à travailler dans cette direction : "Pour le moment, je ne vois pas un avantage clair, mais pas de désavantage non plus. Les ingénieurs doivent vraiment analyser si l'amortisseur fonctionne différemment parce que j'ai fait le premier relais avec l'ancienne selle, le deuxième avec la selle modifiée, donc ils doivent faire des analyses. Je n'ai pas senti une grosse différence avec les deux mais le résultat n'était pas mauvais."

"Ce n'est pas complètement différent, j'essaie juste de me rapprocher un peu du pneu arrière", a-t-il précisé. "Il faudra aussi essayer quelque chose sur le réservoir pour que je sois un peu plus loin sur la moto. Un pas après l'autre."