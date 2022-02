Aprilia veut garder Espargaró et Viñales, "la paire la plus forte"

Parmi les six constructeurs engagés en MotoGP, Aprilia a particulièrement attiré les projecteurs pendant les essais de pré-saison de Sepang, compte tenu de la compétitivité affichée par Aleix Espargaró et Maverick Viñales. S'il est vrai qu'ils ont eu pour avantage de pouvoir participer au Shakedown qui se déroulait sur la piste malaisienne plus tôt dans la semaine, grâce aux concessions réglementaires dont bénéficie toujours la marque, il n'en demeure pas moins que les RS-GP ont signé le doublé samedi puis qu'Espargaró n'a terminé qu'à 26 millièmes de la Ducati GP21 d'Enea Bastianini dimanche, plus rapide que le précédent record de la piste.

Cette fois encore, le constructeur italien semble avoir franchi un cap, dans la continuité des nets progrès accomplis depuis deux ans. Fait non négligeable, la version de la RS-GP qui disputera le championnat 2022 est arrivée à temps pour ce premier test de l'année, et on remarquera également qu'elle n'a posé pratiquement aucun problème majeur de fiabilité. Et surtout, au-delà de ce qu'ont affiché les feuilles des temps, les autres équipes ont désigné l'Aprilia comme la moto ayant le plus progressé pendant l'hiver.

Les pilotes ont assurément contribué à ces performances. Le binôme Espargaró-Viñales, déjà uni durant deux ans chez Suzuki, a été reformé par Aprilia l'an dernier à la suite du divorce fracassant du pilote de Roses avec Yamaha. Son talent indéniable associé à l'expérience et à la solidité d'Espargaró poussent Massimo Rivola à penser qu'il dispose du binôme le plus pointu du plateau.

"Je pense que, en ce qui concerne les pilotes, nous avons probablement la paire la plus forte du paddock. Et je le dis sincèrement. Cela nous met la pression à nous, les techniciens", a admis l'ingénieur à l'édition espagnole de Motorsport.com en marge des essais de Sepang.

En tant que responsable du département course d'Aprilia, Massimo Rivola n'a pas l'intention de chercher de remplaçants à ses deux pilotes actuels, dont les contrats arriveront à échéance à la fin de cette saison. "Dans le cas d'Aleix, tant qu'il continue à être un 'marteau' comme il l'est, nous voulons qu'il reste avec nous. S'il veut renouveler, nous serons ravis qu'il continue", indique l'Italien au sujet du pilote catalan, qui fêtera ses 33 ans au mois de juillet.

Quant à Maverick Viñales, Massimo Rivola estime "qu'il a l'âge parfait [27 ans, ndlr] pour rester avec [Aprilia] pendant de nombreuses années". "Je pense qu'il est l'un des pilotes les plus en forme de la grille, et il veut gagner avec Aprilia à tout prix. Déjà, ce sont deux éléments très importants", souligne-t-il. "Par ailleurs, nous nous connaissons déjà très bien et nous savons comment interpréter ses réactions quand, parfois, il s'enflamme parce que quelque chose ne va pas."