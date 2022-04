L'Arabie saoudite pourrait accueillir le MotoGP à Qiddiya

Le MotoGP a une présence au Moyen-Orient depuis 2004 grâce au Grand Prix du Qatar, année à partir de laquelle la Formule 1 a organisé sa première course à Bahreïn. Par la suite, la F1 a renforcé sa présence dans cette région du monde en ajoutant des courses à Abu Dhabi en 2019, puis au Qatar et en Arabie saoudite l'an passé. Le MotoGP pourrait à son tour entamer une expansion de son calendrier au Moyen-Orient.

Pour la deuxième fois, le Grand Prix d'Arabie saoudite de F1 se tiendra à Djeddah ce week-end, sur un circuit urbain que le MotoGP ne pourrait pas visiter en raison du manque de zones de dégagement et des vitesses très élevées, mais l'épreuve doit à terme se délocaliser à Qiddiya, une piste permanente également susceptible d'accueillir les deux-roues et dont l'inauguration est prévue pour 2024.

"Le Royaume est devenu la destination principale pour les sports mécaniques dans la région", a déclaré le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre des Sports de l'Arabie saoudite. "Nous souhaitons faire venir plus de championnats, et nous pensons à accueillir le MotoGP au bon moment, mais il faut une piste d'une autre nature que Djeddah. Quand la ville dédiée aux sports mécaniques et au divertissement sera construite à Qiddiya, nous envisagerons ce championnat pour l'avenir."

En plus de la Formule 1, l'Arabie saoudite a augmenté son implication dans les sports mécaniques ces dernières années, en accueillant la Formule E à partir de 2018 et le Dakar depuis 2020, mais aussi à travers le géant de l'énergie Aramco, impliqué en F1 sous différentes formes depuis deux ans et dont le nom a longtemps été associé au projet VR46 en MotoGP, même si l'accord ne s'est finalement pas concrétisé.

Le MotoGP cherche de son côté à renforcer sa présence sur de nouveaux territoires. Les pilotes viennent de disputer le Grand Prix d'Indonésie, de retour au calendrier 25 ans après sa dernière édition, et cet été, le plateau fera sa première excursion en Finlande pour une course depuis 1981. Un Grand Prix au Brésil aurait dû se concrétiser cette saison mais le projet de circuit à Rio a finalement été abandonné. L'an prochain, c'est la Hongrie qui doit faire son retour, à Debrecen, après deux éditions à Budapest au début des années 1990.

Avec Khodr Rawi