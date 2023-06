Augusto Fernández n'a "aucun plan B" en dehors de Tech3

Arrivé dans la catégorie reine en tant que champion en titre du Moto2, Augusto Fernández est sous contrat avec KTM mais ne dispose que d'un an d'engagement. Il faut dire que le constructeur autrichien a un passif plutôt compliqué avec les jeunes pilotes qu'il a fait débuter en MotoGP récemment, au point que Pit Beirer a fait amende honorable l'hiver dernier.

Le patron de KTM Motorsport a exprimé sa volonté d'adopter une approche différente, anticipant qu'il ne faudrait pas "précipiter" l'étoile montante Pedro Acosta dans la catégorie reine malgré un talent indéniable affiché jusqu'à présent dans les deux petites catégories. De cette façon, KTM espère alléger la pression sur les épaules de Fernández, bien qu'Acosta dispose d'un accord avec Mattighofen devant être activé avant fin juin pour obtenir une place sur la grille MotoGP en 2024, faute de quoi il sera en droit de se lier à une autre marque.

Il y a un mois, Acosta s'est montré très clair auprès de Motorsport.com : il veut honorer son engagement avec KTM et intégrer le MotoGP dès l'an prochain, qu'il ait remporté le titre Moto2 ou pas. "Ma priorité c'est KTM. Ma priorité est de porter le orange [de l'équipe officielle, ndlr]", avait-il précisé. "À défaut, je porterai le rouge [de GasGas et Tech3, ndlr]."

Conscient que le duo formé par Brad Binder et Jack Miller dans l'équipe officielle n'a pas de raison d'être démantelé, le jeune Espagnol se disait donc tout à fait disposé à rejoindre le team Tech3, s'en remettant au constructeur autrichien, qui chapeaute les contrats des quatre pilotes alignés. "J'ai une grande confiance en eux, ils m'ont donné une moto quand je suis arrivé en Moto3. J'espère qu'ils me la donneront quand j'irai en MotoGP."

Sauf que, chez Tech3, Pol Espargaró est déjà sous contrat jusque fin 2024, bien qu'actuellement absent pour soigner de lourdes blessures subies fin mars. Le seul guidon potentiellement libre est donc celui d'Augusto Fernández, qui n'a pour l'heure disputé que six Grands Prix dans la catégorie et n'a pas démérité. Le Majorquin s'est particulièrement mis en lumière au Mans, en décrochant la quatrième place au terme d'une course solide qui lui a valu des compliments unanimes.

LIRE AUSSI - Poncharal "très, très fier" de la "fantastique" 4e place de Fernandez

Face à ce qui ressemble de plus en plus à un casse-tête, les dirigeants de KTM tentent de convaincre Acosta de l'intérêt de rester un an de plus en Moto2, catégorie qu'il a intégrée la saison dernière. Seulement, quand on a une pépite comme l'Espagnol de 19 ans dans ses rangs, il peut s'avérer compliqué de le faire patienter. Champion en Moto3 dès sa première année, vainqueur en Moto2 à ses débuts et désormais en lice pour le titre de la catégorie intermédiaire, il semble déjà n'avoir plus rien à prouver dans les échelons inférieurs.

Fernández espère un contrat avant les vacances

Au milieu de ces échanges par médias interposés, Augusto Fernández tente de défendre sa place. Au Mugello, Motorsport.com l'a interrogé sur ce tourbillon médiatique autour de lui et lui a demandé s'il était important pour lui que son futur soit éclairci avant la pause du championnat fin juin. "Oui, bien sûr. C'est valable tout le temps, plus tôt vous savez, mieux c'est !" s'est-il exclamé.

"Cela fait partie du jeu. J'ai toujours un peu vécu avec cette limite dans les contrats. Mais maintenant, je suis confiant grâce au fait que le travail est bien fait, pour ainsi dire. Je pense qu'on fait du bon travail et ça n'est pas que je ne m'en préoccupe pas, mais je ne veux pas me concentrer là-dessus ou m'attarder à y penser. Je me concentre simplement sur le fait de travailler chaque week-end, de faire de mon mieux, non seulement pour ce contrat, qui est évidemment l'objectif, mais aussi pour moi. Je sais que je peux courir dans cette catégorie et que je veux gagner des courses en MotoGP, mais il y a beaucoup de travail qui m'attend."

Augusto Fernández a bluffé le team Tech3 en terminant quatrième du GP de France

Les trois Grands Prix qui s'enchaînent en ce mois de juin, avant une pause de cinq semaines, semblent devoir clarifier beaucoup d'éléments sur le marché des transferts. "Contractuellement, nous avons cette date limite à la fin de l'été, mais si c'est [éclairci] plus tôt, tant mieux", a souligné le pilote espagnol, en écho à l'échéance mentionnée par Pedro Acosta lui-même.

"Partir en vacances en ayant renouvelé son contrat, c'est toujours une bonne chose. Ce serait bien si c'était bientôt, j'aimerais bien. Mais ça fait partie du jeu", a ajouté Augusto Fernández, qu'Hervé Poncharal défend, estimant que son résultat du Mans et son début de saison en général méritaient une deuxième année de contrat. La décision appartient toutefois à KTM, pour qui le mois de juin s'annonce complexe dans les bureaux.

Le week-end dernier, en tout cas, Pedro Acosta semblait moins ferme, se disant "ouvert à tout" bien que l'option de rester en Moto2 soit celle qui l'enchante le moins. Peut-être le signe que la situation avance favorablement pour Augusto Fernández.

Ce dernier tente d'afficher son calme dans ce contexte, mais assure ne creuser aucune autre option. "Je ne pense pas à revenir en Moto2, c'est sûr. Je n'ai aucun plan B. Je veux continuer avec eux. Je pense qu'on fait du très bon travail", a-t-il affirmé ce jeudi au Sachsenring. "Je ne pense à aucun [autre] plan, je veux juste continuer à courir en rouge l'année prochaine, avec GasGas."