Augusto Fernández courra bien pour Tech3 en 2023

Une nouvelle pièce du puzzle que constitue la grille MotoGP 2023 a trouvé sa place samedi, en marge du Grand Prix de Saint-Marin, lorsque KTM a conclu un accord avec Augusto Fernández, actuel leader du Championnat du monde Moto2. L'Espagnol, qui fêtera ses 25 ans dans quelques jours, rejoindra la catégorie reine au sein du team Tech3.

Soutenue par GasGas, l'équipe française continuera à faire courir les RC16 produites par Mattighofen, promises comme étant identiques à celles de la formation officielle KTM. Elle a déjà pu annoncer le recrutement de Pol Espargaró et on savait les pilotes actuels sur le départ, Raúl Fernández ayant signé pour RNF et Remy Gardner s'apprêtant à quitter la catégorie. Les options récemment évoquées pour compléter le line-up s'étaient réduites pour faire d'Augusto Fernández (sans lien de parenté avec Raúl) le favori.

C'est donc désormais signé, avec pour le pilote madrilène un contrat d'une saison assorti d'une option afin que KTM puisse le prolonger pour une année supplémentaire, soit jusque fin 2024. On le sait, son actuel coéquipier Pedro Acosta doit lui-même rejoindre le MotoGP d'ici 2024, mais on ignore pour le moment si cela se fera via le team Tech3 ou KTM.

Engagé dans sa sixième saison dans la catégorie intermédiaire, Augusto Fernández a rejoint le team Ajo cette année, que venaient de quitter Raúl Fernández et Remy Gardner. Ses premières semaines s'y sont révélées compliquées, au point qu'Aki Ajo lui-même a fait savoir à son pilote qu'il lui faudrait trouver une autre destination pour 2023. Mais la tendance s'est inversée à partir du Grand Prix de France. Alors qu'il n'était que neuvième au championnat après six courses, jamais classé plus haut que quatrième, il a remporté quatre victoires en six manches et s'est totalement relancé.

Lui qui n'a plus quitté le top 5 depuis neuf courses, il est passé pour la première fois en tête du championnat après la trêve estivale, à Silverstone, et se bat à présent contre Ai Ogura sur qui il affiche quatre points de marge. Ses performances, ainsi que le départ du binôme actuel du team Tech3, ont fini par lui ouvrir les portes de la catégorie reine.

Son arrivée doit encore être officialisées, mais tout porte à croire qu'Augusto Fernández sera le seul rookie de cette saison 2023. Le nom d'Ai Ogura circule lui aussi, mais le Japonais ne semble, pour l'instant, pas avoir l'intention de rejoindre le team LCR pour y remplacer Takaaki Nakagami, comme le souhaiterait Honda. Les autres places à confirmer sont celles qu'occupent Luca Marini et Marco Bezzecchi chez VR46, qui ne sont pas remises en question.

Au tour d'Albert Arenas d'intégrer le team Ajo

Le transfert d'Augusto Fernández libérera une place dans le team Ajo, aux côtés de Pedro Acosta. Celle-ci sera prise par un autre Espagnol, Albert Arenas, 25 ans lui aussi. Présent en Grand Prix depuis sept ans, il a disputé les deux dernières campagnes dans la catégorie Moto2, dans la lignée du titre Moto3 qu'il a remporté en 2020 avec KTM et le team Aspar.

C'est toujours dans l'équipe de Jorge "Aspar" Martínez qu'évolue aujourd'hui Arenas, sur une Kalex aux couleurs de GasGas. Seulement, les résultats ne sont pas au rendez-vous, à tel point que le patron espagnol lui a signifié qu'il ne compterait pas sur ses services en 2023, souhaitant faire monter l'un des pilotes actuellement alignés par l'équipe en Moto3. Arenas a néanmoins trouvé une solution pour rester dans la famille, puisque son manager, qui gère également la carrière de Pol Espargaró, a obtenu pour lui cette place dans l'équipe Ajo.